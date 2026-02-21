Πρόκειται γαι την 31η «μάχη» Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στα 51 χρόνια του θεσμού.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα «κονταροχτυπηθούν» για το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας, στο ΚΓ Νέας Αλικαρνασσού του Ηρακλείου. Η μεγάλη «μάχη» για το τρόπαιο, δίνεται απόψε 21/2 στις 20:00 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ο Ολυμπιακός ήταν ο πρώτος -χρονικά- που πήρε το «εισιτήριο» για τον τελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, νικώντας το Μαρούσι με 91-76. Ακολούθησε ο Παναθηναϊκός, που επικράτησε του Ηρακλή .

Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στον τελικό του θεσμού για 23η φορά στην ιστορία του ενώ ο Παναθηναϊκός συνέτριψε τον Ηρακλή με 91-61 πήρε το «εισιτήριο» για τον τελικό για 29η φορά στην ιστορία του.

Ο Παναθηναϊκός είναι ο πολυνίκης του θεσμού του Κυπέλλου Ελλάδας με 21 τίτλους. Οι «πράσινοι» κατέκτησαν το τρόπαιο στον θεσμό τις εξής χρονιές: 1979, 1982, 1983, 1986, 1993, 1996, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021 και 2025).

Ο Ολυμπιακός, ακολουθεί στη 2η θέση του πίνακα των κατακτήσεων με 12 συνολικά τρόπαια Κυπέλλου Ελλάδας στην ιστορία του (1976, 1977, 1978, 1980, 1994, 1997, 2002, 2010, 2011, 2022, 2023 και 2024).

Οι δυο «αιώνιοι» του ελληνικού αθλητισμού έχουν βρεθεί αντιμέτωποι στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας 13 φορές, με τον Παναθηναϊκό να έχει τις περισσότερες νίκες (9).

Η τελευταία φορά που βρέθηκαν να διεκδικούν τον τίτλο του θεσμού που κλείνει 51 χρόνια φέτος, ήταν πέρσι και πάλι στην Κρήτη, με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί του Ολυμπιακού (79-75) και να του «σπάει» το σερί κατακτήσεων στο Κύπελλο Ελλάδας (3 διαδοχικοί).