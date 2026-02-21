Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα Ολυμπιακός - Παναιτωλικός για την 22η αγωνιστική τη Stoiximan Super League.

Στις 17:00 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναιτωλικό για τη Stoiximan Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με 47 βαθμούς, ενώ η ομάδα του Αγρινίου είναι 10η με 21 και ψάχνει βαθμούς για να απομακρυνθεί από τις χαμηλές θέσεις.

Όπως έγινε γνσωτό, με σημαντικές απουσίες θα αγωνιστεί ο Παναιτωλικός «Γεώργιος Καραϊσκάκης» κόντρα στον Ολυμπιακό, αφού ο Γιάννης Αναστασίου δεν μπορεί να υπολογίζει στους Κρίστιαν Μανρίκε και Αντρέα Μπουχαλάκη οι οποίοι έχουν δηλωθεί για να εκτίσουν τις ποινές τους, ενώ εκτός έμειναν και οι τραυματίες Χάρης Μαυρίας και Γιάννης Σατσιάς.

Εκτός αποστολής έμεινε κι ο Χόρχε Αγκίρε, αλλά και οι μόνιμοι τραυματίες κι απόντες Λουίς, Στάγιτς και Γαλιάτσος.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναιτωλικού για το ματς με τον Ολυμπιακό:

Αγαπάκης, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάτζι, Μπελεβώνης, Μπρέγκου, Εστέμπαν, Ουνάι Γκαρσία, Χουάν Γκαρσία, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Λομπάτο, Ματσάν, Μίχαλακ, Νικολάου, Μλάντεν, Παρδάλος, Ρόσα, Σιέλης, Σμυρλής και Ζίβκοβιτς.