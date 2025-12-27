Ξέσπασε η Γιουλίκα Σκαφιδά. «Η αγάπη δεν είναι ανάρμοστο περιεχόμενο».

Την έντονη δυσαρέσκειά της εξέφρασε μέσω social media η Γιούλικα Σκαφιδά, αντιδρώντας στην απόφαση της παραγωγής να μην προβάλλει ολόκληρη τη σκηνή με το φιλί δύο γυναικών στο τελευταίο επεισόδιο της χρονιάς του «Άγιου Έρωτα» το βράδυ της Τρίτης (23/12).

Η γνωστή ηθοποιός που συμμετέχει στο καστ της επιτυχημένης σειράς εποχής του Alpha έγραψε ένα μακροσκελές κείμενο στους προσωπικούς της λογαριασμούς σε Instagram και Χ, καταδικάζοντας την παράλειψη της συγκεκριμένης σκηνής ανάμεσα στις συναδέλφους της, Ηρώ Πεκτέση (Άννα) και Αντιγόνη Μακρή (Ελένη).

Σύμφωνα με την υπόθεση, μετά τον φονικό σεισμό που χτύπησε τη Στέρνα, το χωριό στο οποίο διαδραματίζεται η σειρά, οι δύο νεαρές κοπέλες ανταλλάσσουν το πρώτο τους φιλί και δίνουν την υπόσχεση πως δεν θα ξεχάσουν ποτέ η μία την άλλη.

«Χθες προβλήθηκε το τελευταίο επεισόδιο για το 2025 της σειράς Άγιος Έρωτας. Το φινάλε περιλάμβανε έναν μεγάλο σεισμό, καταστροφές και τραυματισμούς. Ανάμεσα σε όλα αυτά, υπήρχε και μια σκηνή αγάπης. Ένα φιλί. Αυτή η σκηνή δεν προβλήθηκε όπως είχε σχεδιαστεί και γυριστεί», γράφει η Γιούλικα Σκαφιδά.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Το ίδιο έχω ζήσει και στο Milky Way: άλλα είδαμε στην επίσημη προβολή και άλλα στην τηλεοπτική μετάδοση. Δεν αφορά πρόσωπα. Αφορά εξωτερικές παρεμβάσεις που αλλοιώνουν το καλλιτεχνικό έργο. Και κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά για αυτό.

Η αγάπη δεν είναι “ανάρμοστο περιεχόμενο”. Η αγάπη είναι αλήθεια. Είναι ζωή. Αντιγόνη, Ηρώ ήσασταν υπέροχες και λυπάμαι πολύ που οι τηλεθεατές δεν είχαν τη δυνατότητα να σας απολαύσουν», σημειώνει η ηθοποιός στην ανάρτησή της.

Η Αντιγόνη Μακρή, μία από τις δύο πρωταγωνίστριες της επίμαχης σκηνής, τοποθετήθηκε επίσης δημόσια. Με ανάρτηση στο Instagram εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς την Ηρώ Πεκτέση, συνοδεύοντας το μήνυμά της με στίχους από το «Μονόγραμμα» του Οδυσσέα Ελύτη, αποδίδοντας έτσι έναν περισσότερο ποιητικό χαρακτήρα στη συζήτηση που έχει ανοίξει.

