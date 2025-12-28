Η ανακοίνωση της Τροχαίας.

Από τις Υπηρεσίες Τροχαίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, ως ακολούθως:

Νόμος Βοιωτίας

Κάστρο Βοιωτίας, 114,815 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Κάστρου).



Από σήμερα (28-12-2025) μεσημβρινές ώρες, στο ρεύμα πορείας προς Αθήνα, τα οχήματα εισέρχονται από τον κόμβο του Μαρτίνου Φθιώτιδας (125,770 χ/θ Α.Θ.Ε.) στον βόρειο παράδρομο Α.Θ.Ε. και από το κόμβο Κάστρου (115 χ/θ Α.Θ.Ε.) εισέρχονται ξανά στον Αυτοκινητόδρομο με κατεύθυνση προς Αθήνα. Στο ρεύμα πορείας προς Λαμία, πραγματοποιείται εκτροπή των οχημάτων από τον Κόμβο του Ακραιφνίου (107 χ/θ Α.Θ.Ε.), τα οχήματα κινούνται στον παράδρομο και από το κόμβο Κάστρου (115 χ/θ Α.Θ.Ε.) εισέρχονται ξανά στον Αυτοκινητόδρομο με κατεύθυνση προς Λαμία.

Θήβα Βοιωτίας, 89,835 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Θηβών).

Από μεσημβρινές ώρες της 26-12-2025, η κυκλοφορία των Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων και των λεωφορείων, διεξάγεται επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. από μία λωρίδα κυκλοφορίας, και προς Αθήνα και προς Λαμία.

Νόμος Φθιώτιδας

Λαμία Φθιώτιδας, 203,065 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Μπράλου).

Πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί τόπου από τις εξόδους και εισόδους του Α/Κ Μπράλου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Αταλάντη Φθιώτιδας, 145,325 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Αταλάντης).

Όλα τα οχήματα κινούνται κανονικά, μέσω του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε., και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.