«Νομίζω ότι στο βάθος υπάρχει και ζήλια…», σημειώνει η Γλυκερία.

Για τις αντιδράσεις και τα σχόλια που δέχτηκε μετά την απόφασή της να παραχωρήσει συναυλία στο Ισραήλ, μίλησε η Γλυκερία, αναφέροντας μεταξύ άλλων, πως δεν δέχτηκε την στήριξη των συναδέλφων της, τονίζοντας παρ’ όλα αυτά πως έχει προχωρήσει στην συγχώρεση.

Ειδικότερα, η Γλυκερία, το πρωί της Τρίτης, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega, όπου και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, απαντώντας και στα σχετικά ερωτήματα, περί της συναυλίας στο Ισραήλ, που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Όσα ανέφερε η Γλυκερία για την συναυλία στο Ισραήλ

Με αφορμή λοιπόν, την συζήτηση για την πίστη της ερμηνεύτρια, η ίδια, αποκάλυψε πως έχει συγχωρέσει όσους στάθηκαν «απέναντί» της: «Έχω συγχωρήσει τους πάντες και αυτό δεν είναι λόγω της πίστης, είναι επειδή μπορώ και κατανοώ ακόμα και τους περίεργους ανθρώπους…. Ο καθένας έχει την άποψή του, εκφράζεται όπως επιθυμεί, άλλος για τα likes ή από κακία γιατί δεν έχουν καθαρίσει το μέσα τους… Αν συναντήσω κάποιον που είπε όσα είπε, θα τον χαιρετήσω, δεν έχω πρόβλημα. Το να βγαίνεις δημόσια και να το λες», ανέφερε και συνέχισε:

«Η στωικότητα και η σιωπή μου εξέφρασαν την άποψή μου: ότι είμαι αυτή που είμαι. Η κακή πρόθεση είναι το θέμα. Νομίζω ότι στο βάθος υπάρχει και ζήλια, νομίζω»

{https://exchange.glomex.com/video/v-debqxquxpnbl?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

Μιλώντας λοιπόν για την «επίθεση» που δέχτηκε για την απόφασή της να παραβρεθεί στο Ισραήλ, τόνισε: «Μπήκαμε τώρα σε ένα θέμα που έχει τελειώσει, έχει ξεπεραστεί. Υπήρξε ένα θέμα, αν και δεν το χρειαζόμουν, από τον χώρο μου δεν με στήριξαν. Κι ούτε κι αυτό με ενδιαφέρει. Δεν ένιωσα πικρία. Γιατί να βαραίνω με αντιπαλότητες τον εαυτό μου;», ανέφερε αρχικά και συνέχισε: «Όταν εξετάσω αυτό που έχω εγώ μέσα μου και αυτό που πρεσβεύω με τη φωνή μου, με τα τραγούδια μου, γιατί να πάρω τα αρνητικά; Παίρνω μόνο τα θετικά. Έχω πάντα καλή πρόσθεση. Από εκεί ξεκινάνε όλα».

«Έχει τελειώσει η ιστορία. Συγχωρεμένοι όλοι. Δέχονται δεν το δέχονται, πιο πολλοί δεν το δέχονται, αλλά δεν με ενδιαφέρει κιόλας».