Η τρυφερή δημοσίευση της Βίκυς Σταυροπούλου για τα γενέθλια της κόρης της, Δανάη Μπάρκα.

Σήμερα, Τρίτη, 18 Νοεμβρίου, η ηθοποιός και παρουσιάστρια Δανάη Μπάρκα, γιορτάζει τα γενέθλιά της και η μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου της εύχεται μέσω Instragam.



Οι δύο γυναίκες όπως στο παρελθόν – έτσι και τώρα αποδεικνύουν πως τις συνδέει μια βαθιά και ουσιαστική αγάπη. Λίγε ημέρες νωρίτερα μάλιστα, όταν η Βίκυ Σταυροπούλου, γιόρταζε τα δικά της γενέθλια, η κόρη της, δημοσίευσε μία συγκινητική ανάρτηση, όλο νόημα, μέσω της οποίας εξέφρασε την αγάπη της και ένα μεγάλο «ευχαριστώ» προς το πρόσωπο της μητέρας της.

Στο σήμερα, η Βίκυ Σταυροπούλου με τη σειρά της, δημοσίευσε μία αντίστοιχα τρυφερή ανάρτηση για την κόρη της.

Στο σχετικό βίντεο, η Δανάη Μπάρκα, φαίνεται να τραγουδά, ενώ η μητέρα της, της γράφει: «Χρόνια πολλά καρδούλα μου!!! Για εμένα, όλα λάμπουν στα φωτεινά σου μάτια!! Να είσαι υγιής, να είναι ολάνθιστος ο κήπος της καρδιάς σου, να συνεχίσεις να βουλιάζεις τις ασχήμιες της καθημερινότητας, να μας γεμίζεις αγάπη, δύναμη και αισιοδοξία!!! Θα είμαι πάντα ευγνώμων που υπάρχεις, και πάντα δίπλα σου, να σε αγαπώ και να σε θαυμάζω για την αλήθεια σου, την τόλμη σου, τη στήριξη και την δοτικότητα σου!!! Να χαίρεσαι και να σε χαιρόμαστε, ψυχή μου».

{https://www.instagram.com/p/DRMNCsjDJXS/}

Εν τω μεταξύ, παράλληλα με την δημοσίευση, η Βίκυ Σταυροπούλου, επέλεξε να αναρτήσει και ένα ξεχωριστό Instagram Story, με ένα στιγμιότυπο, από το καλοκαίρι των δύο γυναικών, όπου και πάλι η Δανάη Μπάρκα τραγουδά, πλάι στην πισίνα.