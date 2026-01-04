«Ακόμα και και οι ναζί χρησιμοποιούσαν δοσιλογικές κυβερνήσεις».

Μόνο οργή προκαλεί -και- στο διαδίκτυο η φράση του Τραμπ ότι η Ουάσιγκτον θα κυβερνήσει μόνη της σε πρώτη φάση τη Βενεζουέλα.

Ξεχωρίζει η ανάρτηση της Δανάης Κολτσίδα, πρώην διευθύντριας του Ινστιτούτου Ν. Πουλαντζάς: «Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης. Ακόμα και οι ναζί στις κατεχόμενες από αυτούς χώρες κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου επιζητούσαν μια επίφαση τοπικής νομιμοποίησης μέσω δοσιλογικών κυβερνήσεων. Το "εμείς θα κυβερνήσουμε τη χώρα" είναι άλλη πίστα στη δυστοπία», γράφει χαρακτηριστικά.

Η αλήθεια είναι πως δήλωση σαν αυτή του Τραμπ δεν είχαμε ξαναδεί -απόδειξη πόσο δυσκολεύει ο κόσμος!

Ε.Σ.