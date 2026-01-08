Οι μεγάλες δυνάμεις διακατέχονται από μία ξεκάθαρη δίψα να μοιράσουν μεταξύ τους τον κόσμο, προειδοποίησε ο Γάλλος πρόεδρος.

Οι ΗΠΑ απομακρύνονται προοδευτικά από ορισμένους συμμάχους και απελευθερώνονται από τους διεθνείς κανόνες, κατήγγειλε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, κατά την ετήσια ομιλία του προς τους πρεσβευτές της Γαλλίας, διαπιστώνοντας ότι μία «νεοαποικιακή επιθετικότητα» κυριαρχεί όλο και περισσότερο στις διπλωματικές σχέσεις.

«Οι διεθνείς θεσμοί λειτουργούν όλο και λιγότερο καλά. Κινούμαστε σε έναν κόσμο όπου κυριαρχούν οι μεγάλες δυνάμεις που διακατέχονται από μία ξεκάθαρη δίψα να μοιράσουν μεταξύ τους τον κόσμο», προειδοποίησε ο Γάλλος πρόεδρος.

Ο Μακρόν εκφώνησε την ομιλία του την ώρα που οι ευρωπαϊκές δυνάμεις σπεύδουν να καταλήξουν σε μια συντονισμένη απάντηση στην επιθετική εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ στο δυτικό ημισφαίριο, μετά τη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από τις ΗΠΑ Ουάσινγκτον και τα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια καθιερωμένη δύναμη, που σταδιακά όμως απομακρύνεται από ορισμένους συμμάχους της και διεθνείς κανόνες, τους οποίους μέχρι πρόσφατα ακόμη προωθούσε», είπε ο Μακρόν.

Ο Μακρόν ανέφερε ότι η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει τα συμφέροντά της και προέτρεψε για την «ενοποίηση» της ευρωπαϊκής ρύθμισης του τεχνολογικού τομέα.

Τόνισε τη σημασία της διαφύλαξης της ακαδημαϊκής ανεξαρτησίας και εξήρε «τη δυνατότητα ύπαρξης ενός ελεγχόμενου πληροφοριακού χώρου, όπου οι απόψεις μπορούν να ανταλλάσσονται απολύτως ελεύθερα, αλλά οι επιλογές δεν θα καθορίζονται από τους αλγορίθμους λίγων».

Με πληροφορίες από AFP