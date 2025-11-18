Οι παρουσιαστές και καλεσμένοι των τριών τελευταίων επεισοδίων του Saturday Night Live για το 2025 ανακοινώθηκαν από τους δημιουργούς της βραδινής εκπομπής.

Το χριστουγεννιάτικο επεισόδιο που έχει προγραμματιστεί για τις 20 Δεκεμβρίου θα παρουσιάσει η ηθοποιός και τραγουδίστρια του «Wicked», Αριάνα Γκράντε και με τη Cher ως προσκεκλημένη μουσική καλλιτέχνιδα.

Θα είναι η τρίτη φορά που η Γκράντε θα παρουσιάσει το επεισόδιο. Όσο για τη Cher, θα είναι για δεύτερη φορά καλεσμένη - αλλά θα είναι η πρώτη της εμφάνιση από το 1987. Η Cher προωθεί την αυτοβιογραφία της «The Memoir».

Η Γκράντε, βραβευμένη με Grammy και υποψήφια για Όσκαρ, πρωταγωνιστεί στην ταινία «Wicked: For Good», η οποία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 21 Νοεμβρίου.

Θα είναι η πέμπτη φορά που θα εμφανιστεί στο «Saturday Night Live» καθώς συμμετείχε και ως προσκεκλημένη τραγουδίστρια στο σόου.

Στο παρελθόν έχει διασκευάσει την επιτυχία της Cher «Believe» στην εκπομπή «That’s My Jam» του Τζίμι Φάλον.

Η Μελίσα ΜακΚάρθι θα παρουσιάσει το επεισόδιο στις 6 Δεκεμβρίου με μουσική καλεσμένη τη Dijon και ο Τζος Ο' Κόνορ θα κάνει το ντεμπούτο του ως παρουσιαστής στο επεισόδιο της 13ης Δεκεμβρίου με τη Λίλι Άλεν να είναι ερμηνεύει επιτυχίες της.