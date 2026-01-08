Το θέμα, όπως είπε ο Νίκος Παππάς, θα τεθεί άμεσα στη Βουλή με την κατάθεση ερώτησης από μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Τη μηδενική εκτέλεση 64 δράσεων του ΕΣΠΑ, που αφορούν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, παρά τη διαθεσιμότητα ευρωπαϊκών πόρων άνω των 800 εκατ. ευρώ, αποκάλυψε ο Νίκος Παππάς, μιλώντας Στο Κόκκινο και στους δημοσιογράφους Δημήτρη Χατζηνικόλα και Σωτήρη Καψώχα. Πρόκειται για μια επιλογή που, κατά τον ίδιο, αποτελεί κορυφαίο ζήτημα πολιτικής ευθύνης και οικονομικής στρέβλωσης.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία σημείωσε ότι «όπως προέκυψε από έρευνά μας, υπάρχουν 64 δράσεις στο ΕΣΠΑ, οι οποίες αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 800 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για δράσεις που αφορούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, σε μια περίοδο που οι ΜμΕ πιέζονται από το κόστος ενέργειας, τη χρηματοδότηση και τη μείωση της κατανάλωσης. Ωστόσο, πέντε χρόνια μετά η πραγματική εικόνα είναι αποκαλυπτική: Οι δαπάνες είναι στο μηδέν, μηδέν ευρώ. Αυτό είναι σκοπιμότητα, δεν είναι ανικανότητα». Όπως υπογράμμισε, «δεν πρόκειται για πρόβλημα απορροφητικότητας ή έλλειψης ενδιαφέροντος, αλλά για συνειδητή κυβερνητική επιλογή». Το θέμα, όπως είπε ο Νίκος Παππάς, θα τεθεί άμεσα στη Βουλή με την κατάθεση ερώτησης από μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Δεύτερο κεντρικό σημείο της παρέμβασής του ήταν οι βαριές περικοπές που θα επιφέρει το μεσοπρόθεσμο 2026-2029, σε πλήρη αντίθεση με το κυβερνητικό αφήγημα περί της ανάπτυξης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η Ν.Δ. έχει καταθέσει ένα μεσοπρόθεσμο το οποίο κόβει μισό δισ. ευρώ από τα κονδύλια του υπουργείου Ανάπτυξης», ενώ παρέθεσε αναλυτικά και τα μεγέθη επιπλέον περικοπών: «1,2 δισ. κόβονται από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 670 εκατ. από την ψηφιακή μετάβαση, 700 εκατ. από την παιδεία, 450 εκατ. από την αγροτική ανάπτυξη, 400 εκατ. από τις υποδομές, 250 εκατ. από την υγεία και πέντε δισ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων». Για να θέσει αμέσως μετά το κρίσιμο πολιτικό ερώτημα: «Να μας πουν από πού θα κόψουν».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη δημόσια παρέμβαση του Νίκου Κοτζιά για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, σημειώνοντας: «Ο Νίκος Κοτζιάς είναι ένας πολύ έμπειρος πολιτικός. Κατέθεσε μια πρόταση, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι λειτουργική. Δεν ταυτίζομαι, αλλά θεωρώ ότι είναι σε πάρα πολύ σοβαρή και θετική κατεύθυνση».

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει τις τελευταίες τοποθετήσεις του Νίκου Φαραντούρη, χρησιμοποίησε χαρακτηριστικά την ατάκα του κωμικού και συγγραφέα Γκράουτσο Μαρξ, ο οποίος «είχε πει την ιστορική ατάκα: “αυτές είναι οι απόψεις μου και άμα δεν σας αρέσουν έχω και άλλες”». Για να συνεχίσει: «Λοιπόν, ο κ. Φαραντούρης ήταν σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα από το 2009, ήταν υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ στις βουλευτικές εκλογές και υποψήφιος ευρωβουλευτής, ήταν υποψήφιος πρόεδρος του κόμματος το 2024 και τώρα λέει για γειτνίαση με ένα πολιτικό πρότζεκτ το οποίο αρχίζει από το αξίωμα ότι “ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε το τρίτο και χειρότερο μνημόνιο”. Και επειδή ακούγεται και πάρα πολύ η κουβέντα για το παλιό και το νέο, αυτή η άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε το χειρότερο μνημόνιο είναι πάρα πολύ παλιά και η ρίζα της, η φύτρα της, βρίσκεται στα έγκατα της Ν.Δ.». Τέλος, ανέφερε -σε σχέση και με την έδρα του ευρωβουλευτή- ότι απαιτείται καθαρότητα και συνέπεια λόγων και πράξεων.