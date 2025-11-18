Ο Γιάννης Μπέζος μιλάει για την επιτυχία, το θέατρο και τον τρόπο που επιλέγει να ζει.

Για την πορεία του στο θέατρο, τη σκηνοθεσία και την υποκριτική μίλησε ο Γιάννης Μπέζος, στην κάμερα του «Happy Day», τονίζοντας μεταξύ άλλων, πως επιλέγει να ζει σε ένα κλίμα που διαμορφώνει ο ίδιος, πάντοτε με σεβασμό προς τους υπόλοιπους.

Ειδικότερα, στην συνέντευξη που προβλήθηκε σήμερα, Τρίτη 18 Νοεμβρίου, στην εκπομπή, ο γνωστός ηθοποιός, αναφέρθηκε στην παράσταση που σκηνοθετεί, ενώ επεκτείνεται, υποστηρίζοντας πως η σκηνοθεσία είναι μέρος της δουλειάς του ηθοποιού.

Όσα αναφέρει ο Γιάννης Μπέζος

Αρχικά λοιπόν, μιλώντας για την σκηνοθετική του πορεία και συγκεκριμένα για την παράσταση «Ένα ήρωας με παντούφλες», δηλώνει πως η σκηνοθεσία, δεν είναι κάποια «προαγωγή» στο θέατρο, αλλά μέρος της δουλειά των ηθοποιών:

«Η σκηνοθεσία στο θέατρο δεν είναι κάποιου είδους προαγωγή, είναι ένας τομέας του θεάτρου. Κάποιος πρέπει να διευθύνει την πρόβα. Στο θέατρο και στη σκηνή βασιλιάς είναι ο ηθοποιός», αναφέρει αρχικά και συμπληρώνει: «Κάνει ό,τι θέλει. Φυσικά και δεν παρευρίσκομαι σε κάθε παράσταση», δηλώνει για τον ρόλο του σκηνοθέτη:

«Αυτά είναι αρρώστιες. Σημαίνει ότι δεν έχεις τι να κάνεις τη ζωή σου. Μετά τη γενική πρόβα, η παράσταση ανήκει στον θίασο. Φυσικά και δεν παρευρίσκομαι σε κάθε παράσταση, αυτά είναι αρρώστιες. Σημαίνει ότι δεν έχεις τι να κάνεις τη ζωή σου. Μετά τη γενική πρόβα, η παράσταση ανήκει στον θίασο».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κλείνοντας, μίλησε για τον τρόπο ζωής του, υπογραμμίζοντας: «Επιθυμώ να ζω έτσι όπως θέλω εγώ, να μην ικανοποιώ τις ανάγκες των άλλων», αναφέρει αρχικά και συνεχίζει: «Θέλω να ζω σύμφωνα με τις δικές μου προθέσεις και διαθέσεις και αυτό με κάνει να μην έχω άγχος και να είμαι ευτυχής. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η «συντήρηση» της επιτυχίας. Θέλω κάθε φορά να ξεκινάω από το μηδέν, σαν να μην ξέρω τίποτα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-debmzjkndnx5?integrationId=40599y14juihe6ly}