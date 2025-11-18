«Να μ’ αγαπάς»: Από Δευτέρα, έως και την Πέμπτη στις 20:00.

«Να μ’ αγαπάς» - Όλες οι εξελίξεις του αποψινού επεισοδίου.

Τα δίδυμα νιώθουν ενοχές για την κατάρρευση της μητέρας τους…

Η Ζωή μεταφέρεται στο νοσοκομείο με εγκεφαλική αιμορραγία και η κατάσταση της είναι κρίσιμη.

Ο Μάκης, ο Χάρης και η Σοφία -ο καθένας ξεχωριστά- αρχίζουν να αναρωτιούνται τι ήταν αυτό που ζήτησε ο Λευτέρης στη Ζωή να αποκαλύψει πριν χάσει τις αισθήσεις τους.

{https://www.youtube.com/watch?v=Yahp7ZLxzj0}

Τα δίδυμα νιώθουν ενοχές ότι μπορεί με την πίεση τους να προκάλεσαν την κατάρρευση της μητέρας τους.

Ο Ορφέας προσπαθεί να κρατήσει όρθια την οικογένεια, ενώ ταυτόχρονα συναντά κρυφά την Φωτεινή θυμίζοντας της πως η αγάπη τους θα παραμείνει ζωντανή ότι κι αν συμβεί.

Η Άννα αντιδρά στο «ψάρεμα» της μάνας της. Απελπισμένη η Νικαίτη πέφτει στα πόδια του Λευτέρη προσφέροντας έτσι στη Σοφία κάτι που μπορεί να τη οδηγήσει σε απαντήσεις.

Η Νικαίτη «σπάει» βλέποντας τη Ζωή ακίνητη και διασωληνωμένη στο κρεβάτι του νοσοκομείου…

{https://www.youtube.com/watch?v=0fJckcCvXzE}

