Με απόλυτη συνειδητότητα μίλησε ο Κώστας Κόκλας για τη σχέση του με την απώλεια και τους ανθρώπου που «έχουν φύγει» από τη ζωή.

Μια ειλικρινή συνέντευξη παραχώρησε το απόγευμα της Δευτέρας, 15 Σεπτεμβρίου, ο ηθοποιός Κώστας Κόκλας, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην απώλεια αλλά και στις σχέσεις που διατηρεί με τους συμπρωταγωνιστές του στη διαχρονική σειρά «Εγκλήματα».

Πιο συγκεκριμένα, ο ηθοποιός, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Στούντιο 4, όπου και μίλησε με τους οικοδεσπότες του, τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την απώλεια, ενώ αναφέρθηκε και στην ηθοποιό Καίτη Κωνσταντίνου η οποία έφυγε από τη ζωή πριν από περίπου έξι μήνες.

Η βαθιά εξομολόγηση του Κώστα Κόκλα

Ειδικότερα, μιλώντας με τους δύο παρουσιαστές, ο Κώστας Κόκλας, δήλωσε πως: «Η απώλεια, είναι αυτό που σε μεγαλώνει. Αφήνεις κομμάτια της ζωής σου πίσω, φεύγουν για πάντα».

Έτσι, σε δεύτερο χρόνο η Νάνσυ Ζαμπέτογλου, πήρε το λόγο για να ρωτήσει τον ηθοποιό, πώς ο ίδιος αντιμετωπίζει την απώλεια σαν συνθήκη, ενώ ο ίδιος δεν δίστασε να απαντήσει: «Συμβιβάστηκα με αυτό, σχετικά μικρός. Μπορεί να είναι και θέμα ιδιοσυγκρασίας, ή από τους γονείς μου να έμαθα να αντιμετωπίζω έτσι τα πράγματα. Συμβιβάστηκα με αυτό και προχωράω με αυτό στο μυαλό μου, ότι τίποτα δεν είναι για πάντα και ότι τις σχέσεις μας και τη δουλειά μας και τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας να τους αποδεικνύουμε κάθε μέρα ότι είμαστε εκεί και είμαστε γι’ αυτούς και τους αγαπάμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Θέλω οι γύρω μου να είναι καλά, δεν με νοιάζει αν εγώ δεν είμαι τόσο, αλλά θέλω πάρα πολύ να ξέρω ότι είναι καλά το παιδί μου, ότι οι γύρω μου είναι καλά. Τότε και εγώ νοιώθω καλά. Αυτό συμβαίνει και στη δουλειά, δεν περνάω καλά, αν κάποιος ξέρω ότι δεν περνάει καλά. Θα κάνω τα πάντα για να περάσει καλά», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αναφορικά με το λόγο για τον οποίο ο ηθοποιός, δήλωσε πως συμβιβάστηκε πολύ νωρίς με την ιδέα της απώλειας, ο ίδιος αναφερόμενος και στην απώλεια της Καίτης Κωνσταντίνου, εξήγησε: «Το μαθαίνεις. Φεύγουν άνθρωποι. Έχω χάσει και εγώ τους δικούς μου. Ξεκίνησα από νωρίς, έχω χάσει τους δικούς μου, τους παππούδες μου, τους κολλητούς μου που έχουν φύγει, την Καίτη, πρόσφατα έτσι για να την μελετάμε. Δεν έχει φύγει βέβαια».

«Περνώντας τα χρόνια, η παρουσία όσων έχουν φύγει, γίνεται ακόμη πιο έντονη. Παίρνουν ένα κομμάτι μέσα μας και μένουν εκεί».

Όσον αφορά τα όσα δήλωσε για του συμπρωταγωνιστές του στη σειρά «Εγκλήματα», ο Κώστας Κόκλας, ανέφερε πως διατηρεί επαφές με όλους τους συντελεστές, μέχρι και σήμερα, ωστόσο δεν βρίσκονται συχνά λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων και της καθημερινότητας: «Είναι πάρα πολύ κοντινά μου άτομα. Είναι η γενιά μας. Μοιραστήκαμε θεατρικές επιτυχίες. Δεν είναι μόνο τα «Εγκλήματα», είναι πολλές επιτυχίες».

Τέλος, οι τρεις τους αναφέρθηκαν και στον τρόπο με τον οποίο «αναπληρώνεται» η απουσία κάποιου λόγω της απώλειας: «Λόγω της δουλειάς κάνεις πάρα πολλές γνωριμίες. Η δουλειά μας, μας κρατάει ζωντανούς».