Με το δεξί μπήκε η ηθοποιός στην πρεμιέρα της εκπομπής «Νωρίς – νωρίς».

Η ηθοποιός Ευαγγελία Μουμούρη, βρέθηκε καλεσμένη στην πρεμιέρα της εκπομπής «Νωρίς- Νωρίς» στην ΕΡΤ, με παρουσιαστές τον Κρατερό Κατσούλη και την Μαρία Ηλιάκη, όπου και παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, οι δύο παρουσιαστές υποδέχθηκαν την αγαπημένη ηθοποιό όπου μεταξύ άλλων, αναφέρθηκαν για την επαγγελματική της πορεία στο θέατρο και τις κακές συνεργασίες.

Όσα αποκάλυψε η ηθοποιός Ευαγγελία Μουμούρη

Η αγαπημένη ηθοποιός λοιπόν, ευχήθηκε στους δύο παρουσιαστές για το νέο τους εγχείρημα, ενώ κάθισε απέναντί τους, προκειμένου να τους παραχωρήσει μια ξεχωριστή συνέντευξη. Αρχικά λοιπόν αναφέρθηκαν στην παράσταση «Ηλέκτρα» όπου συμμετέχει.

Παρ’ όλα αυτά αναφερόμενη με χιούμορ στον τρόπο σκέψης της, στην προσωπική και επαγγελματική της ζωή, δήλωσε χαρακτηριστικά: ««Μου αρέσει πάρα πολύ να ελέγχω τα πράγματα πάνω στη σκηνή, δηλαδή σαν να λέμε ότι θέλω να ελέγχω τα πάντα εννοώ και γύρω από τη σκηνή, ώστε επάνω στη σκηνή να έχω στα πούπουλα το ανεξέλεγκτο».

«Όταν κάποιος με βγάλει από αυτή τη συνθήκη υποφέρω. Με τα χρόνια νόμιζα ότι μπορώ να το αντιμετωπίσω, είμαι ακριβώς το ίδιο όπως πριν από 25 χρόνια. Δεν μπορώ», μετέφερε αρχικά.

«Εγώ μπαίνω με την ψυχή μου στο θέατρο», δήλωσε μεταξύ άλλων η Ευαγγελία Μουμούρη, η οποία ωστόσο δεν αποκάλυψε τι είναι αυτό που μπορεί να την ενοχλήσει περισσότερο στον τρόπο που συμπεριφέρεται κάποιος από τους συνεργάτες της: «Δεν θα σου πω», δήλωσε αρχικά και συνέχισε: «Γιατί είναι η πρεμιέρα μας.

Σε δεύτερο χρόνο ωστόσο, ανέφερε: «Αν κάποιος πάει και μου γρατζουνίσει την ψυχή μου, δεν το θέλω, δεν περνάω καλά. Το καλύτερο που μπορεί να τύχει σε συνεργασία, είναι να σε κοιτάει στα μάτια και να ξέρεις ότι παίζουμε μαζί».