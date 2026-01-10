Έκανε λόγο για «εμφανή προσπάθεια συγκάλυψης και… διαπλοκή στο δικαστήριο».

Στην πόλη της Λάρισας βρέθηκε ο ηθοποιός, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, για την παράσταση του Εκτός Ύλης.

Σε αυτό το πλαίσιο βρέθηκε στην κεντρική πλατεία ώστε να σταθεί στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, ενώ είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τη δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό.

Γεγονός το οποίο του δημιούργησε πολύ αρνητικά συναισθήματα, καθώς σχολίασε με καυστικό τρόπο την όλη διαδικασία, κατά τη διάρκεια της αποχώρησης του από το Δικαστικό Μέγαρο.

«Πραγματικά δε ξέρω τι μας ξημερώνει αύριο. Αισθάνομαι μία απίστευτη απογοήτευση και μία τρομακτική αμηχανία. Βλέπω ότι όλα αυτά που αισθανόμουν μέχρι τώρα ως πολίτης είναι λίγα συγκριτικά με αυτά που είδα εκεί μέσα.

Συνάντησα μία εμφανή προσπάθεια συγκάλυψης, μία διαπλοκή, έναν ειδικό χειρισμό από το δικαστήριο προς του συνήγορους υπεράσπισης και έλλειψη σεβασμού προς τους ανθρώπους που έχασαν τα παιδιά τους. Έχω ταραχθεί… Αυτό που είδα σήμερα με συγκλόνισε».

{https://www.youtube.com/watch?v=yeMYnQhiE1A}