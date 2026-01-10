Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 9:00 σε διαμέρισμα 2ου ορόφου.

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε ηλικιωμένη κατά τη διάρκεια φωτιάς που ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο Περιστέρι.

Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 9:00 σε διαμέρισμα 2ου ορόφου, επί της οδού Ταινάρου στο Περιστέρι.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που μετέβησαν στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις της μια γυναίκα -περίπου 90 ετών- εντός του διαμερίσματος.

Η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο και στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2009901080436773122}