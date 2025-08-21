Η Demy δημοσίευσε φωτογραφία από την ημέρα των γενεθλίων της

Η αγαπημένη τραγουδίστρια Demy, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφία από την ημέρα των γενεθλίων της.

Η Demy, φαίνεται πως σήμερα απήλαυσε την ημέρα των γενεθλίων της, ενώ δεν δίστασε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους, μια φωτογραφία, στην οποία μοιάζει και είναι φανταχτερή και χαρούμενη.

Ειδικότερα λοιπόν, η πολυαγαπημένη τραγουδίστρια, δημοσίευσε στον προσωπικό την λογαριασμό στο Instagram, μια φωτογραφία της, την οποία συνόδευσε με μια ξεχωριστή λεζάντα.

Η φωτογραφία της Demy για την ημέρα των γενεθλίων της

Μέσω αυτής της φωτογραφίας φαίνεται πως η τραγουδίστρια, επέλεξε να ευχαριστήσει το κοινό της αλλά και τους κοντινούς της ανθρώπους για τις ευχές με τις οποίες την κατέκλισαν.

Στην φωτογραφία, απεικονίζεται η ίδια με ένα μακρύ διάφανο, μαύρο φόρεμα με ασημένιες λεπτομέρειες, με το οποίο κατάφερε να αναδείξει την καλλίγραμμη σιλουέτα της και να «κλέψει» τις εντυπώσεις.

Το look, της επέλεξε να το ολοκληρώσει με λευκά σκουλαρίκια, έντονο μακιγιάζ και μια αστραφτερή στέκα που έγραφε: «Birthday girl».

Στην λεζάντα της φωτογραφίες, η ίδια, έγραψε χαρακτηριστικά: Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για όλες τις ευχές σας σήμερα. Με γεμίζουν ζεστασιά και μου θυμίζουν τη δύναμη που έχει η αγάπη και η παρουσία των ανθρώπων γύρω μου. Κάθε χρόνος κουβαλάει μαζί του εύκολες και δύσκολες στιγμές, όλες όμως γίνονται κομμάτι της διαδρομής. Νιώθω ευγνωμοσύνη που είμαι εδώ, παρούσα, και συνεχίζω να μαθαίνω, να δημιουργώ, να ονειρεύομαι. Σας αγαπώ».

{https://www.instagram.com/p/DNnzArQI0T8/?hl=el&img_index=1}

Ειδικότερα, η Demy, έχει είναι γνωστή για τη χαρακτηριστική ποπ αισθητική και τη μελωδική φωνή της. Στο κοινό, έγινε ευρύτερα γνωστή στις αρχές της δεκαετίας του 2010, με μια από τις επιτυχίες της να είναι το τραγούδι «Μια ζωγραφιά», ενώ το 2017 εκπροσώπησε την χώρα στον διαγωνισμό τη Eurovision με το τραγούδι «This Is Love». Ακόμη και σήμερα δε, η ίδια, παραμένει ενεργή στον καλλιτεχνικό χώρο, φέρνοντας στη δημοσιότητα νέα τραγούδια και εμφανίσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα.