Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Χριστίνα Μπόμπα: Η αποκάλυψη για τις κρίσεις πανικού που πέρασε

instagram instagram
Η Χριστίνα Μπόμπα έκανε ένα Q&A με αποκαλύψεις στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Το βράδυ της Τετάρτης η Χριστίνα Μπόμπα αποφάσισε να απαντήσει σε ερωτήσεις των διαδικτυακών της φίλων και αποκάλυψε ότι στο παρελθόν αντιμετώπισε κρίσεις άγχους, εξηγώντας παράλληλα πώς τις διαχειρίστηκε.

«Μία φορά, πριν κάποια χρόνια. Μου φάνηκε περίεργο γιατί δεν πανικοβάλλομαι εύκολα. Τότε το μοιράστηκα, πήρα ανάσες και έφτιαξα ένα πλάνο για να αντιμετωπίσω αυτό που με πανικοβάλλει. Μια καλή λύση για το άγχος είναι ο πρωινός διαλογισμός και η εστίαση στα πράγματα για τα οποία νιώθω ευγνωμοσύνη. Ακόμα, βοηθά πολύ το γράψιμο. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι να αναλαμβάνεις δράση: αν δεν προσπαθήσεις να αλλάξεις ή να λύσεις αυτό που σε αγχώνει, το άγχος θα συνεχιστεί. Και να μοιράζεσαι με ανθρώπους που σε ακούνε», ανέφερε η ίδια.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μιμή Ντενίση: Εντυπωσιακή εμφάνιση με μπικίνι

Μιμή Ντενίση: Εντυπωσιακή εμφάνιση με μπικίνι

Life
Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Οι Έλληνες επιλέγουν ολοένα και περισσότερο ταξίδια σε προορισμούς του εξωτερικού

Οι Έλληνες επιλέγουν ολοένα και περισσότερο ταξίδια σε προορισμούς του εξωτερικού

Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως το τέλος του έτους

Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως το τέλος του έτους

Καλός ο καιρός σήμερα, θα «χτυπήσει» 40άρια την Παρασκευή

Καλός ο καιρός σήμερα, θα «χτυπήσει» 40άρια την Παρασκευή

Ξέχνα τα 10.000 βήματα - Δοκίμασε τον κανόνα περπατήματος 2:2:1

Ξέχνα τα 10.000 βήματα - Δοκίμασε τον κανόνα περπατήματος 2:2:1

Το Νο1 φρούτο για υγιή εγκέφαλο, καρδιά και έντερο

Το Νο1 φρούτο για υγιή εγκέφαλο, καρδιά και έντερο

Ράλι στην τιμή στο σουβλάκι: Ακόμα και πάνω από 5 ευρώ η τιμή του

Ράλι στην τιμή στο σουβλάκι: Ακόμα και πάνω από 5 ευρώ η τιμή του

Είναι, τελικά, η μείωση των γεννήσεων το τέλος του κόσμου;

Είναι, τελικά, η μείωση των γεννήσεων το τέλος του κόσμου;

Προσοχή στο ζεστό καφέ: Ποια θερμοκρασία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου

Προσοχή στο ζεστό καφέ: Ποια θερμοκρασία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου

Οι 8 τροφές που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης

Οι 8 τροφές που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης

Η ενδυνάμωση των οστών δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το γάλα

Η ενδυνάμωση των οστών δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το γάλα

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Σχετικά Άρθρα

Χριστίνα Μπόμπα: Με τη μητέρα της και τις δίδυμες κόρες της στην Πάρο

Χριστίνα Μπόμπα: Με τη μητέρα της και τις δίδυμες κόρες της στην Πάρο

Life
Χριστίνα Μπόμπα: Στην Πάρο με τον Σάκη Τανιμανίδη και τις κόρες τους (Εικόνες)

Χριστίνα Μπόμπα: Στην Πάρο με τον Σάκη Τανιμανίδη και τις κόρες τους (Εικόνες)

Life
Χριστίνα Μπόμπα: Ο ξέφρενος χορός πάνω στο τραπέζι για τα γενέθλιά της

Χριστίνα Μπόμπα: Ο ξέφρενος χορός πάνω στο τραπέζι για τα γενέθλιά της

Life
Μπόμπα - Τανιμανίδης: Το φαντασμαγορικό πάρτι για τα γενέθλια των δίδυμων κοριτσιών τους (Βίντεο)

Μπόμπα - Τανιμανίδης: Το φαντασμαγορικό πάρτι για τα γενέθλια των δίδυμων κοριτσιών τους (Βίντεο)

Life

NETWORK

Κυρ. Μητσοτάκης: Τέλος η ατιμωρησία - Κανείς δεν μπορεί να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας, και το φυσικό μας περιβάλλον

Κυρ. Μητσοτάκης: Τέλος η ατιμωρησία - Κανείς δεν μπορεί να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας, και το φυσικό μας περιβάλλον

ienergeia.gr
Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

ienergeia.gr
Ιράν-πυρηνικό πρόγραμμα: Η Ευρώπη δεν έχει το δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία για την επαναφορά των κυρώσεων

Ιράν-πυρηνικό πρόγραμμα: Η Ευρώπη δεν έχει το δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία για την επαναφορά των κυρώσεων

ienergeia.gr
Οι 5 τροφές που μειώνουν το πρήξιμο στην κοιλιά

Οι 5 τροφές που μειώνουν το πρήξιμο στην κοιλιά

healthstat.gr
Γιάννης Τριήρης: Η Ευρώπη δεν έχει ισχύ ούτε λύσεις για την Ουκρανία

Γιάννης Τριήρης: Η Ευρώπη δεν έχει ισχύ ούτε λύσεις για την Ουκρανία

ienergeia.gr
Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Οι κίνδυνοι της απολέπισης προσώπου - Τι πρέπει να αποφεύγετε

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Οι κίνδυνοι της απολέπισης προσώπου - Τι πρέπει να αποφεύγετε

healthstat.gr
Τελικά το φοινικέλαιο είναι καλό ή κακό για την υγεία μας; - Τι λέει η επιστήμη

Τελικά το φοινικέλαιο είναι καλό ή κακό για την υγεία μας; - Τι λέει η επιστήμη

healthstat.gr
Ποιες κρέμες έχουν αποτέλεσμα κατά της ακμής, σύμφωνα με τους δερματολόγους

Ποιες κρέμες έχουν αποτέλεσμα κατά της ακμής, σύμφωνα με τους δερματολόγους

healthstat.gr