Χριστίνα Μπόμπα: Η αποκάλυψη για τις κρίσεις πανικού που πέρασε

Η Χριστίνα Μπόμπα έκανε ένα Q&A με αποκαλύψεις στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Το βράδυ της Τετάρτης η Χριστίνα Μπόμπα αποφάσισε να απαντήσει σε ερωτήσεις των διαδικτυακών της φίλων και αποκάλυψε ότι στο παρελθόν αντιμετώπισε κρίσεις άγχους, εξηγώντας παράλληλα πώς τις διαχειρίστηκε.

«Μία φορά, πριν κάποια χρόνια. Μου φάνηκε περίεργο γιατί δεν πανικοβάλλομαι εύκολα. Τότε το μοιράστηκα, πήρα ανάσες και έφτιαξα ένα πλάνο για να αντιμετωπίσω αυτό που με πανικοβάλλει. Μια καλή λύση για το άγχος είναι ο πρωινός διαλογισμός και η εστίαση στα πράγματα για τα οποία νιώθω ευγνωμοσύνη. Ακόμα, βοηθά πολύ το γράψιμο. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι να αναλαμβάνεις δράση: αν δεν προσπαθήσεις να αλλάξεις ή να λύσεις αυτό που σε αγχώνει, το άγχος θα συνεχιστεί. Και να μοιράζεσαι με ανθρώπους που σε ακούνε», ανέφερε η ίδια.