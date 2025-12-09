«Είχα υποψίες ότι έλεγε ψέματα», είπε η Χριστίνα Σάλτη.

Μία ιδιαίτερη αποκάλυψη έκανε η Χριστίνα Σάλτη στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», όπου και παραδέχτηκε ότι έχει παρακολουθήσει πρώην σύντροφό της, καθώς είχε υποψίες πως της έλεγε ψέματα.

Όπως φαίνεται λοιπόν και από το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου, η τραγουδίστρια, παραδέχτηκε πως στο παρελθόν, είχε βρεθεί κάτω από το σπίτι του τότε συντρόφου της μαζί με φίλο της, έτσι ώστε να διαπιστώσουν αν είναι εκεί το αυτοκίνητο, με σκοπό να καταλάβει αν έλεγε ψέματα ή όχι.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, η Χριστίνα Σάλτη, στο άκουσμα της ερώτησης, ξαφνιάστηκε και απάντησε αρχικά αρνητικά, ωστόσο αμέσως μετά γέλασε και ανέφερε: «Έχω παρακολουθήσει σύντροφό μου. Είχα μια υπόνοια ότι μου λέει ψέματα και είχα πάει με μία φίλη να δω αν το αυτοκίνητό του ήταν κάτω από το σπίτι. Ντρέπομαι που το λέω αλλά το έχω κάνει».

Παρ’ όλα αυτά, στην ερώτηση για το αν έχει ψάξει το κινητό κάποιου συντρόφου της, η ίδια απάντησε αρνητικά, εξηγώντας πως όσο περισσότερο ψάχνεις – τόσο πιο πολλά βρίσκεις: «Κινητό φοβάμαι να ψάξω, αν και θα ήθελα αλλά είμαι φοβιτσιάρα για να το κάνω αυτό. Φοβάμαι μήπως βρω κάτι, γιατί αν ψάξεις, βρίσκεις».

{https://exchange.glomex.com/video/v-deth0rtnumxt?integrationId=40599y14juihe6ly}