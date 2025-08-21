Η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράστηκε στιγμιότυπα από τον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, μοιράστηκε η Αλεξάνδρα Νίκα το βράδυ της Πέμπτης 21 Αυγούστου. Το ζευγάρι φάνταζε υπέρλαμπρο.

Φέτος το καλοκαίρι η Αλεξάνδρα Νίκα με τον τραγουδιστή Κωνσταντίνο Αργυρό, ένωσαν τις ζωές του με τα ιερά δεσμά του γάμου, με μια υπέρλαμπρη δεξίωση, έξω από τα φώτα της δημοσιότητας. Πιο συγκεκριμένα το ζευγάρι, παντρεύτηκε στην Αθήνα και συγκριμένα στα Νότια Προάστια, την Δευτέρα 7 Ιουλίου.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, οι νεόνυμφοι, θέλοντας να κρατήσουν αυτήν την ξεχωριστή ημέρα, μακριά από τα φώτα και τη δημοσιότητα είχε ζητήσει από τους καλεσμένους του, να μην αναρτήσουν τίποτα στα social media, τόσο από το γάμο – όσο και από την ίδια τη δεξίωση.

Καλεσμένοι του ζευγαριού, υπήρξαν συγγενείς και φίλοι, που θέλησαν με την παρουσία τους να τους τιμήσουν. Φωτογραφίες και εικόνες που ήρθαν στην δημοσιότητα ήταν ελάχιστες, ενώ πλέον, περισσότερο από ένα μήνα μετά, η Αλεξάνδρα Νίκα, δημοσίευσε ορισμένα στιγμιότυπα από την ημέρα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Αλεξάνδρα Νίκα- Κωνσταντίνος Αργυρός- Οι φωτογραφίες από τον γάμο τους

Αναλυτικότερα λοιπόν, σήμερα, Πέμπτη 21 Αυγούστου, η Αλεξάνδρα Νίκα, δημοσίευσε ορισμένες φωτογραφίες από την προετοιμασία της, την μητέρα της, την άφιξή της στην εκκλησία και φυσικά την αποχώρησή της στο αμάξι, με τον πλέον σύζυγό της.

«Μια σελίδα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά μου… Ενα μεγάλο ευχαριστώ στη Σήλια Κριθαριώτη και στην εξαιρετική ομάδα της. Το μεράκι, η υπομονή και η αγάπη που έβαλαν σε κάθε λεπτομέρεια δεν περιγράφονται», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

{https://www.instagram.com/p/DNoCc9bNgd5/?hl=el&img_index=1}

Σε δεύτερο χρόνο αναρτώντας την φωτογραφία τους μέσα από το αυτοκίνητο, η ίδια σημείωσε στην περιγραφή: «Family», εκφράζοντας έτσι περιεκτικά, τα συναισθήματά της.

{https://www.instagram.com/p/DNoCoR7NeEn/?hl=el}

Η Αλεξάνδρα Νίκα λοιπόν, φόρεσε ένα λευκό νυφικό, δημιουργία της Σήλιας Κριθαριώτη, με ένα εντυπωσιακό πέπλο και μικρά κρύσταλλα. Αντίστοιχα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, εντυπωσίασε, μέσα στο μαύρο του κοστούμι.

Φέτος λοιπόν οι νεόνυμφοι, περνούν το πρώτο τους καλοκαίρι μαζί «δεμένοι» με τα δεσμά του γάμου και φυσικά παρέα με το πρώτο τους παιδί.