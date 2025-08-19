Games
Life

Μαρία Σολωμού: Με νέο look ποζάρει στην παραλία

Μαρία Σολωμού: Με νέο look ποζάρει στην παραλία Φωτογραφία: Instagram Screenshot/ @mariasolomou_official
Η Μαρία Σολωμού, ποζάρει στην παραλία ανανεωμένη, απολαμβάνοντας τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού.

Η ηθοποιός Μαρία Σολωμού, δεν σταματάει να απολαμβάνει το καλοκαίρι της, ενώ συνεχίζει να αναρτά φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Σε μια από τις τελευταίες δημοσιεύσεις τις μάλιστα, η ίδια φαίνεται άκρως ανανεωμένη.

Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός, σήμερα, Τρίτη 19 Αυγούστου, προχώρησε στη δημοσίευση ορισμένων στιγμιότυπων από τις διακοπές της και τον χρόνο της στη παραλία, με αλλαγμένα μαλλιά που την κάνουν να φαντάζει ακόμη πιο ξένοιαστη και εξωτική.

Η ανάρτηση της Μαρίας Σολωμού στο Instagram

Η ίδια λοιπόν φαίνεται να έχει επιλέξει ένα πιο καλοκαιρινό χτένισμα για τα μαλλιά της, ενώ αποχωρίστηκε για λίγο, το έντονα σγουρό, φουντωτό μαύρο μαλλί της και το αντικατέστησε με πολλαπλά μικρά κοτσιδάκια- πλεξούδες σε πιο «ανοιχτούς τόνους».

«Καθιερωμένο pit stop στους αγαπημένους μας!!!!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Ποζάρει λοιπόν- όπως φαίνεται- άκρως ανανεωμένη και χαρούμενη, μέσα στο μπικίνι της και παρέα με φίλους στην παραλία, απολαμβάνοντας λίγο ακόμη το καλοκαίρι, τη ζέστη, τον ήλιο και τις διακοπές της.

{https://www.instagram.com/p/DNiJhruosCt/?hl=el&img_index=1}

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί, πως η ηθοποιός που έχει κερδίσει την προσοχή χάρη στον χαρακτήρα της και τα έντονα, μαύρα σγουρά μαλλιά της, προσπάθησε να απολαύσει όσο το δυνατό περισσότερο το καλοκαίρι της, καθώς όλα δείχνουν πως έκανε «στάση» σε αρκετά μέρη μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις αναρτήσεις της στα social media, φαίνεται πως επισκέφθηκε, τόσο την Σαντορίνη- όσο και το νησί της Σέριφου, από όπου δημοσίευσε υλικό πριν περίπου μια εβδομάδα.

Σε μια από τις δημοσιεύσεις της από την Σαντορίνη μάλιστα, επέλεξε να σημειώσει στη λεζάντα της την φράση «Στο χωριό». Φαίνεται λοιπόν, πως η Μαρία Σολωμού επενδύει στις διακοπές της, την ηρεμία και την ξεκούρασή της, προτού επιστρέψει στην καθημερινότητά της.

