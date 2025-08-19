Survivor: Στο νοσοκομείο ο Κώστας Αναγνωστόπουλος

Φωτογραφία από το νοσοκομείο ανέβασε ο «μισθοφόρος» του Survivor- Τι συνέβη.

Ο Κώστας Αναγνωστόπουλος, ο γνωστός ως «μισθοφόρος» από το τηλεοπτικό παιχνίδι επιβίωσης Survivor, προχώρησε στη δημοσίευση φωτογραφίας μέσα από το νοσοκομείο, προκαλώντας ανησυχία στους διαδικτυακούς του φίλους.

Αναλυτικότερα, ο γνωστός επιχειρηματίας, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ένα στιγμιότυπο, στο οποίο απεικονίζεται ο ίδιος, ξαπλωμένος σε κρεβάτι νοσοκομείο με ορό στο χέρι.

Η εικόνα του ωστόσο τράβηξε τα βλέμματα όσων των ακολουθούν, αφού ο επιχειρηματίας, φαίνεται πως αντιμετωπίζει τη συνθήκη με χιούμορ.

Τι δημοσίευσε ο πρώην παίκτης του Survivor, Κώστας Αναγνωστόπουλος

Ειδικότερα, ο πρώην παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΙ, δημοσίευσε μέσω Instagram Story, στιγμιότυπο, στο οποίο απεικονίζεται ο ίδιος φορώντας στο πρόσωπό του τα μεγάλα, χαρακτηριστικά γυαλιά ηλίου του, προσθέτοντας έναν χιουμοριστικό τόνο στην δημοσίευσή του.

Το βίντεο μάλιστα το συνόδευσε με το τραγούδι «Όλα Καλά» του Σάκη Ρουβά, καθησυχάζοντας τους διαδικτυακούς του φίλους για την κατάσταση της υγείας του.

Αυτή τη στιγμή ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος για τον οποίο ο επιχειρηματίας Κώστας Αναγνωστόπουλος, εισήχθη στο νοσοκομείο.

Η φωτογραφία που μοιράστηκε ο ίδιος με τους διαδικτυακούς του φίλους:

Με βάση βέβαια το στιγμιότυπο που μοιράστηκε ο ίδιος φαίνεται πως δεν επρόκειτο για κάτι σοβαρό, ενώ όλα δείχνουν πως ο ίδιος το έχει «πάρει χαλαρά», αντιμετωπίζοντας με χιούμορ ότι αντιμετωπίζει.

Ο γνωστός ως «μισθοφόρος» Κώστας Αναγνωστόπουλος λοιπόν, έγινε γνωστός μέσω του τηλεοπτικού ριάλιτι του ΣΚΑΙ Survivor, όπου και ξεχώρισε για τον χαρακτήρα και την πειθαρχία του. Το προσωνύμια «μισθοφόρος» ωστόσο, το αποκόμισε τότε, λόγω του προηγούμενου επαγγελματικού του βίου.

Στο σήμερα, ο ίδιος φαίνεται πως δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης οπότε και διατηρεί και διαχειρίζεται κατάστημα. Ταυτόχρονα, διατηρεί το δικό του- προσωπικό κανάλι στην πλατφόρμα του YouTube, με τίτλο «Pirate’s Life», όπου και διαμοιράζεται υλικό από την προσωπική του ζωή και καθημερινότητα.