Κοινές διακοπές στη Λέρο για την Άννα Βίσση και τη Σοφία Καρβέλα

Κοινές διακοπές στη Λέρο για την Άννα Βίσση και τη Σοφία Καρβέλα Φωτογραφία: Instagram Screenshot/ @annavissiofficial
Η εμβληματική τραγουδίστρια Άννα Βίσση, φαίνεται να απολαμβάνει τις διακοπές της έχοντας στο πλευρό της την κόρη της Σοφία Καρβέλα.

Σε στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας βρίσκεται η εντυπωσιακή τραγουδίστρια Άννα Βίσση στη Λέρο, έχοντας στο πλευρό της την κόρη της και σχεδιάστρια μόδας, Σοφία Καρβέλα.

Αναλυτικότερα, οι δύο γυναίκες φαίνεται να απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, τον ήλιο και την θάλασσα, έχοντας για συντροφιά η μια την παρέα της άλλης.

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως οι κοινές τους διακοπές έγιναν γνώστες, ύστερα από δημοσίευση της τραγουδίστριας στην οποία απεικονίζονται οι ίδιες πλάι- πλάι.

Η ανάρτηση της Άννας Βίσση από τις κοινές διακοπές με την κόρη της, Σοφία Καρβέλα

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, η Άννα Βίσση, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους, ένα στιγμιότυπο στο Instagram, στο οποίο απεικονίζονται οι δυο τους αγκαλιασμένες να απολαμβάνουν στιγμές χαλάρωσης στη Λέρο, όπως αποκάλυψε η ίδια.

Στην εν λόγω φωτογραφία λοιπόν μαμά και κόρη ποζάρουν χαμογελαστές την ώρα που παίρνουν και απολαμβάνουν το βραδινό τους, ενώ αναπόφευκτα, φαίνονται οι δύο χαρούμενες.

Ταυτόχρονα, όπως φαίνεται, η τραγουδίστρια επέλεξε να αποκαλύψει το που βρίσκονται, ενώ δεν συμπλήρωσε κάποια άλλη λεζάντα στο στιγμιότυπο που ανέβασε.

Η φωτογραφία των δύο γυναικών:

anna vissi mesa 45fc6

Η τραγουδίστρια λοιπόν, Άννα Βίσση, έχει απασχολήσει το κοινό της, λόγω της εμβληματικής παρουσίας της στον καλλιτεχνικό χώρο, τόσο με την φωνή της όσο και με την γενικότερη εικόνα της, ενώ έχει σημειώσει μια μακρά επιτυχημένη καριέρα από την δεκαετία του 1970 έως και σήμερα.

Με τον Νίκο Καρβέλα, παντρεύτηκε το 1983, όπου και απέκτησε μαζί του την κόρη τους Σοφία Καρβέλα που πλέον έχει την ευκαιρία να απολαμβάνει τις διακοπές της μαζί της. Οι δύο γυναίκες λοιπόν φαίνεται να διατηρούν μια άκρως τρυφερή και υγιή σχέση μεταξύ τους, παρότι η τελευταία, ζει στο εξωτερικό έχοντας δημιουργήσει την δική της – πλέον – οικογένεια. Μάλιστα, οι δύο γυναίκες, φαίνεται να εντοπίζουν η μια στα μάτια της άλλης μια αληθινή- ειλικρινή φιλία.

