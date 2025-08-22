Εξιτήριο για την Σοφία Κουρτίδου: Τι αποκάλυψε για το πρόβλημα της υγείας της

Μέσω μιας προσωπικής ανάρτησης, η Σοφία Κουρτίδου, ενημέρωσε τους διαδικτυακούς φίλους, πως πλέον βρίσκεται στο σπίτι της. Ποιο ήταν το πρόβλημα υγείας που την οδήγησε στο νοσοκομείο.

Η Σοφία Κουρτίδου, πριν από λίγες ημέρες, έκανε γνωστό στους διαδικτυακούς τη φίλους πως αντιμετωπίζει ένα ζήτημα υγείας, το οποίο μάλιστα την οδήγησε, νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, στο χειρουργικό κρεβάτι.

Η ίδια, με μια ανάρτηση στο Instagram, στις 20 Αυγούστου, ενημέρωσε τους followers, σχετικά με την κατάστασή της, ενώ εμφανίστηκε στην κάμερα, χωρίς να αποχωρίζεται το χιούμορ που την χαρακτηρίζει.

{https://www.instagram.com/p/DNlGScsIGzn/?hl=el}

Τι δήλωσε η Σοφία Κουρτίδου για το πρόβλημα υγείας που την οδήγησε στο νοσοκομείο

Σήμερα λοιπόν, χαμογελαστή και από το σπίτι της, δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο αναφέρει τους λόγους για τους οποίους εισήχθη στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ μάλιστα, ευχαρίστησε τους διαδικτυακούς της φίλους – και όχι μόνο- για την αμέριστη συμπαράστασή τους.

Στο βίντεο της λοιπόν η ίδια αναφέρθηκε στο χειρουργείο που έκανε ως εξής: «Αγαπημένα μου πλάσματα σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τα αμέτρητα μηνύματα αγάπης που μου έχετε στείλει από την στιγμή που μάθατε για το χειρουργείο που έκανα. Είμαι ήδη πολύ καλύτερα, έχω πάρει εξιτήριο, βρίσκομαι στο σπίτι μου αυτή τη στιγμή και αναρρώνω» και συνέχισε:

«Το χειρουργείο που έκανα είναι αφαίρεση χολής ή πιο σωστά αφαίρεση της χοληδόχου κύστης. Ένα βράδυ στον ύπνο μου ένιωσα έναν πολύ έντονο πόνο στο στομάχι μου και πίσω στην πλάτη μου. Για την ακρίβεια δεν ήμουν σίγουρη εάν ο πόνος αυτός προέρχεται από το στομάχι ή αν αντανακλά πίσω στην πλάτη ή το αντίστροφο. Ευτυχώς, η συμβίωσή μου με τον Γιάννη όλα αυτά τα χρόνια με έχει κάνει να ακούω το σώμα μου εντελώς διαφορετικά και να το αφουγκράζομαι μιας και ο Γιάννης είναι αθλητής και ένας αθλητής που έχει υποστεί διπλό ακρωτηριασμό».

«Πήγα τελικά στα επείγοντα και διαγνώστηκα με οξεία χολοκυστίτιδα, που σημαίνει ότι βρέθηκαν πέτρες μέσα στη χολή. Πολλές πέτρες, η μία εκ των οποίων είχε αποφράξει τον κυστικό πόρο, που είναι ο κύριος αγωγός της χοληδόχου κύστης. Αυτή ήταν και η συγκεκριμένη που μου προκάλεσε τη φλεγμονή και τον πόνο που με οδήγησε να πάω στα επείγοντα. Μέσα σε λίγες ώρες από τη στιγμή που πήγα είχα ήδη χειρουργηθεί. Η επέμβαση αυτή κρίθηκε αναγκαία για την κατάστασή μου και η χοληδόχος κύστη μου αφαιρέθηκε. Το σώμα μου, μου είχε δώσει και άλλα σημάδια, όπως είναι η δυσπεψία και η παλινδρόμηση», είπε χαρακτηριστικά.

{https://www.instagram.com/p/DNqCNWXo9gR/?hl=el}

Την δημοσίευσή της μάλιστα την συνόδευσε με την εξής λεζάντα: «Αυτό το καλοκαίρι μου συνέβησαν αρκετά. Πολλά που οι περισσότεροι θα χαρακτήριζαν ως κακοτυχίες, είτε μικρές είτε μεγάλεςΕγώ όμως αισθάνομαι πολύ τυχερή γιατί με έκαναν να νιώθω ακόμα περισσότερο ευγνώμων που βρίσκομαι εδώ. Θυμάμαι πως ήμουν μικρό παιδί όταν η αγαπημένη μου γιαγιά χρειάστηκε να αφαιρέσει τη χολή της και τώρα ήρθε η σειρά μου!

Δεν περίμενα πώς μία χειρουργική επέμβαση που συνέβη ξαφνικά θα με κάνει να θέλω τόσο πολύ να γίνω η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου.

Αλλά τελικά η δύναμη που πηγάζει από την ευγνωμοσύνη, ίσως είναι η πιο ισχυρή από όλες. Γιατί το σώμα μου φωνάζει και ήρθε επιτέλους η στιγμή να το φροντίσω ουσιαστικά όπως του αξίζει. Νιώθω απερίγραπτα τυχερή που ζω αγαπημένη, που σας έχω δίπλα μου και σας ευχαριστώ για όλες τις ευχές και τις προσευχές σας. Δεν υπάρχει ομορφότερο γιατρικό από την αγάπη».