Κατερίνα Καραβάτου: Στο νοσοκομείο πέρασε το βράδυ της η παρουσιάστρια

Η Κατερίνα Καραβάτου, εξομολογήθηκε το πρόβλημα που αντιμετώπισε με την υγεία της το βράδυ, το οποίο την οδήγησε στο νοσοκομείο.

Η Κατερίνα Καραβάτου, σήμερα, το πρωί της Παρασκευής, 22 Αυγούστου, απουσίαζε από την καθιερωμένη θέση της στην τηλεοπτική εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Παρέα», με τον συνεργάτη της Νίκο Μισίρη, να παίρνει τα ηνία με σκοπό να εξηγήσει τους λόγους της απουσίας της.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρθηκε, ένα πρόβλημα υγείας την κράτησε μακριά από την έναρξη της εκπομπής. Ωστόσο, έδωσε το τηλεοπτικό «παρών» αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Στη συνέχεια, με χιούμορ και γέλιο, η ίδια, εξήγησε τους λόγους της καθυστέρησής της.

Τι είπε η Κατερίνα Καραβάτου για το πρόβλημα που αντιμετώπισε

Στο πλατό λοιπόν εμφανίστηκε η Κατερίνα Καραβάτου, μετά την έναρξη της εκπομπής από το διαφημιστικό διάλειμμα, «κρύβοντας» με τα μαλλιά της το δεξί της μάτι, καθώς, όπως η ίδια εξήγησε είναι αρκετά πρησμένο, απ’ ότι συνέβη εχθές.

Όπως σημειώθηκε λοιπόν, η παρουσιάστρια, πέρασε το βράδυ της στο νοσοκομείο, αφού μια αλλεργία είχε ως αποτέλεσμα να επηρεάσει την όψη του ματιού της. Εξήγησε μάλιστα, πως οι γιατροί, αντιμετώπισαν άμεσα και αποτελεσματικά το πρόβλημα με σκοπό να κατευνάσουν την αλλεργική αντίδραση, ωστόσο το μάτι της ακόμη δεν είχε επανέλθει πλήρως μέχρι εκείνη την ώρα.

«Παιδιά αυτή είναι η πραγματικότητα, έχουν κάνει το μάτι με το μακιγιάζ και το μαλλί έτσι, να ξέρετε υπάρχει σοβαρός λόγος. Το μάτι μου έχει γίνει καλύτερο από εκείνη τη στιγμή. Καλημέρα! Είμαστε εδώ, Καλοκαίρι Παρέα, ακόμα και σε αυτές τις καταστάσεις. Το αντιμετώπισαν οι γιατροί πολύ άμεσα. Έπαθα μια πολύ μεγάλη αλλεργία, πάρα πολύ έντονη και ήμουν, θα έλεγε κανείς, παραμορφωμένη! Οι άνθρωποι που με είδαν πρωί πρωί, κάπως σοκαρίστηκαν», δήλωσε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια- μη χάνοντας το χιούμορ της.

Σε δεύτερο χρόνο, η εκπομπή κύλησε με τους συνηθισμένους της ρυθμούς, με την Κατερίνα Καραβάτου, ευδιάθετη να δίνει το τηλεοπτικό παρών στο πλευρό της ομάδας της.