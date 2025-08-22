Games
Μάριος Αθανασίου: Η εξομολόγηση του ηθοποιού για την απόφασή του να δουλέψει οικοδομή- «Δεν ήταν μόνο ανάγκη επιβίωσης»

Μάριος Αθανασίου: Η εξομολόγηση του ηθοποιού για την απόφασή του να δουλέψει οικοδομή- «Δεν ήταν μόνο ανάγκη επιβίωσης» Φωτογραφία: Glomex/ ANT1
Μια εφ’ όλης τη ύλης συνέντευξη έδωσε ο ηθοποιός Μάριος Αθανασίου, το πρωί της Παρασκευής.

Σήμερα το πρωί, Παρασκευή 22 Αυγούστου, ο ηθοποιός Μάριος Αθανασίου, βρέθηκε καλεσμένος στην καθημερινή εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Παρέα», όπου και έδωσε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης.

Μεταξύ άλλων λοιπόν, ο ηθοποιός, θέλησε να αναφερθεί και στην απόφασή του να δουλέψει στην οικοδομή. Το γεγονός ότι εργάστηκε στον χώρο, το έκανε γνωστό ο ίδιος μέσω ανάρτησής του στο Instagram, στις 10 Ιουνίου του φετινού καλοκαιριού.

Η ανάρτηση του ηθοποιού:

{https://www.instagram.com/p/DKuNj26sdQZ/}

Όλα όσα δήλωσε ο Μάριος Αθανασίου σχετικά με την απόφασή του να εργαστεί σε οικοδομή

Με τη γνωστή ευγένειά του λοιπόν, ο ηθοποιός, μίλησε στην Κατερίνα Καραβάτου για την απόφασή του να βρεθεί σε οικοδομή και να εργαστεί στο χώρο. Μεταξύ άλλων λοιπόν ο ηθοποιός, δήλωσε: «Μου φαινόταν πολύ απλό που πήγα και δούλεψα στην οικοδομή. Έκανα ένα διάλειμμα για να κάνω κάτι διαφορετικό, δεν ήταν μόνο ανάγκη επιβίωσης. Θα μπορούσα να κάνω κάτι πιο εύκολο, αλλά ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό. Ήταν περίεργο για τους ανθρώπους που με έβλεπαν, αλλά είναι καιρός να το συνηθίσουμε».

Ο ίδιος μάλιστα, έσπευσε να συμπληρώσει: «Όλα είναι περίεργα, μέχρι να αρχίσεις να τα συνηθίζεις ή να αρχίσεις να μιλάς γι’ αυτά. Δεν πρέπει να ντρέπεσαι για τίποτα. Ακόμα και λάθη να κάνεις, δεν πρέπει να ντρέπεσαι, γιατί ήταν επιλογές σου. Όταν κάνεις λάθος, το αποδέχεσαι».

Σε σχέση με την τότε ανάρτησή του ο ηθοποιός, εξήγησε πως επέλεξε να μεταφέρει ο ίδιος στους ακόλουθούς του το γεγονός πως εργάστηκε στην οικοδομή προκειμένου αργότερα να μην χρειάζεται να εξηγήσει ορισμένα πράγματα, που θα μπορούσαν να είχαν παρερμηνευτεί.

«Ένας λόγος που προσπάθησα να το κάνω ήταν γι’ αυτό, ήταν επειδή δεν ήθελα αυτό, να βγει με κάποιον άλλον τρόπο που θα έπρεπε εγώ μετά να δικαιολογούμε γι’ αυτό. Λέω λοιπόν, θα το κάνω μόνος μου να το πω», εξήγησε ο ηθοποιός.

