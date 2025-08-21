Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο Μπρεντ Χιντς, πρώην κιθαρίστας των Mastodon

Ο κιθαρίστας ήταν ιδρυτικό μέλος των Mastodon.

Ο Μπρεντ Χιντς, πρώην κιθαρίστας των Mastodon, σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην Ατλάντα.

Το βράδυ της Τετάρτης, ένα SUV δεν έδωσε προτεραιότητα στον 51χρονο σε διασταύρωση και έπεσε πάνω στη Harley Davidson που οδηγούσε ο κιθαρίστας, σύμφωνα με ανακοίνωση των οικείων του.

«Συντετριμμένοι ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας Μπρεντ χτυπήθηκε από οδηγό που απέτυχε να δώσει προτεραιότητα, ενώ οδηγούσε τη μηχανή του. Δεν επέζησε. Σας παρακαλούμε, δώστε μας χρόνο να πενθήσουμε», ανέφερε ανάρτηση που έγινε στον λογαριασμό του στο Instagram.

Ο Μπρεντ Χιντς ήταν περισσότερο γνωστός για τους Mastodon, τη heavy metal μπάντα που ίδρυσε το 2000 μαζί με τον μπασίστα Τρόι Σάντερς, τον κιθαρίστα Μπιλ Κέλιχερ και τον ντράμερ Μπραν Ντέιλορ. Υπενθυμίζεται ότι οι Mastodon εμφανίστηκαν στο Release Athens τον Ιούλιο.

Τον Μάρτιο η μπάντα ανακοίνωσε πως χωρίζουν οι δρόμοι τους με τον Χιντς, κάνοντας λόγο για «κοινή απόφαση». Όμως, πρόσφατα ο Χιντς δήλωσε ότι τον έδιωξαν.

«Βρισκόμαστε σε κατάσταση απερίγραπτης θλίψης και λύπης. Χθες το βράδυ ο Μπρεντ Χιντς πέθανε ως αποτέλεσμα ενός τραγικού δυστυχήματος. Είμαστε συντετριμμένοι, σοκαρισμένοι και προσπαθούμε ακόμα να επεξεργαστούμε την απώλεια αυτής της δημιουργικής δύναμης με την οποία μοιραστήκαμε τόσους θριάμβους, ορόσημα και τη δημιουργία μουσικής που έχει αγγίξει τις καρδιές τόσων πολλών», ανέφερε ανάρτηση της μπάντας.

