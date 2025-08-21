Games
Βο: Βαρύ πένθος για τον ράπερ- Η ανάρτησή του

Βο: Βαρύ πένθος για τον ράπερ- Η ανάρτησή του Φωτογραφία: Instagram Screenshot/ @bo_fugitive
Σε βαρύ πένθος βρίσκεται ο ράπερ Βο, αφότου «έφυγε» από τη ζωή ένα αγαπημένο του πρόσωπο.

Την είδηση, την έκανε γνωστή ο ίδιος ο ράπερ με μια ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στην οποία εμφανώς συγκινημένος, αποχαιρετά τον αγαπημένο του θείο που φαίνεται πως έφυγε από τη ζωή.

Ο Βο, ο γνωστός ράπερ της ελληνικής μουσικής σκηνής, φαίνεται πως μοιράστηκε με του διαδικτυακούς του φίλους τα συναισθήματά του, σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής του.

Βο: Η συγκινητική ανάρτηση του ράπερ για το θείο του

Αναλυτικότερα λοιπόν, ο ράπερ μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στα social media, αποχαιρέτησε με τον δικό του- συγκινητικό τρόπο τον αγαπημένο του θείο ενώ δεν έκρυψε τα έντονα συναισθήματα που τον διακατέχουν.

Το Instagram story που επέλεξε να αναρτήσει, ήταν λιτό περιεκτικό συγκινητικό, καθώς ο ίδιος έγραψε, λίγα λόγια πάνω σε μαύρο φόντο. Ο Βο, έγραψε χαρακτηριστικά: «Καλό ταξίδι Θείο. Ήσουν ένας υπέροχος άντρας, πατέρας, θείος, σύζυγος, αλλά και άνθρωπος πάνω από όλα. Τώρα θα κάνες παρέα με τις αδερφούλες σου, την θεία και πολυαγαπημένη μου γιαγιά. Πες της ότι την αγαπάω πολύ».

Η ανάρτησή του:

bo mesa 62be1

Λίγα λόγια για τον ίδιο:

Ο ίδιος λοιπόν, φαίνεται να ξεκίνησε τα πρώτα βήματά του, τη δεκαετία του 1990, ως μέλος των Goin’ Through, με τους οποίους συνεργάστηκε σε σημαντικές παραγωγές- σταθμούς για την καριέρα του. Παράλληλα, το 2005, επέλεξε να κυκλοφορήσει το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ που φέρει τον τίτλο «Η επαφή» και συμπεριελάμβανε 15 κομμάτια με ελληνικούς και αγγλικούς στίχους. Στην καλλιτεχνική του πορεία, ο ίδιος, φαίνεται να έχει συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα της ελληνικής και ξένης ραπ σκηνής και όχι μόνο.

Πιο γνωστός στο ευρύ κοινό, έγινε με τη συμμετοχή του στο τηλεοπτικό παιχνίδι επιβίωσης Survivor, στο οποίο είχε κερδίσει την προσοχή του τηλεοπτικού κοινού.

