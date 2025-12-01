Μεταξύ 2020 και 2021 η αξία των πωλήσεων αυξήθηκε σχεδόν κατά 50%, για να κορυφωθεί το 2022 στα 81,3 εκατ. ευρώ, το υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας.

Η αξία των καρτ ποστάλ που πωλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2024 διαμορφώθηκε στα 60 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 15% σε σχέση με το 2023, όταν είχε ανέλθει στα 69 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat η αγορά των καρτ ποστάλ ακολουθεί καθοδική πορεία από το 2014, ωστόσο στη διάρκεια της πανδημίας καταγράφηκε εντυπωσιακή ανάκαμψη. Μεταξύ 2020 και 2021 η αξία των πωλήσεων αυξήθηκε σχεδόν κατά 50%, για να κορυφωθεί το 2022 στα 81,3 εκατ. ευρώ, το υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας. Την ίδια στιγμή, αυξημένος εμφανίζεται ο αριθμός των εργαζομένων στις ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες. Το 2024, 1,45 εκατ. άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω απασχολούνταν στον κλάδο στην ΕΕ, έναντι 1,40 εκατ. το 2014.

Οι «ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες» περιλαμβάνουν υπηρεσίες συλλογής, μεταφοράς και διανομής επιστολών και δεμάτων. Από το σύνολο των εργαζομένων, 900 χιλιάδες ήταν άνδρες, ποσοστό 62,9%. Κατά μέσο όρο, 70 άτομα ανά 10.000 εργαζομένους δραστηριοποιούνταν στον τομέα σε επίπεδο ΕΕ, λίγο χαμηλότερα από το 2014, όταν ο αντίστοιχος δείκτης ήταν 75.