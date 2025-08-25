Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Στέλλα Πάσσαρη: Η συνέταιρος της Τούνη είπε το «ναι» και το γιόρτασαν στην παραλία

Στέλλα Πάσσαρη: Η συνέταιρος της Τούνη είπε το «ναι» και το γιόρτασαν στην παραλία Φωτογραφία: Instagram Screenshot/ @stella_passari
Η συνέταιρος της Τούνη, η influencer Στέλλα Πάσσαρη, είπε το μεγάλο ναι και το γιόρτασαν με πάρτι στην παραλία.

Η γνωστή influencer, Στέλλα Πάσσαρη, το βράδυ της Παρασκευής 22 Αυγούστου, έζησε μια άκρως συγκινητική και χαρούμενη στιγμή της ζωής της όταν δέχτηκε από τον σύντροφό της Σωτήρη Αφεντάκη, ένα μονόπετρο δαχτυλίδι που συνοδευόταν από την πρόταση γάμου. Έτσι η κολλητή φίλη και συνεργάτιδα της Τούνη, είπε το πολυπόθητο «ναι».

Πιο αναλυτικά, ο εκλεκτός της καρδιάς της, είχε οργανώσει να της κάνει πρόταση γάμου σε γιγαντοοθόνη, στο σινεμά, με βεγγαλικά και μουσική να συνοδεύουν την απάντηση της influencer.

Την χαρμόσυνη είδηση, μάλιστα, έκανε γνωστή η ίδια μέσα από αναδημοσίευση stories, των φίλων της που βρίσκονταν στο σημείο για την ιδιαίτερη αυτή έκπληξη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στέλλα Πάσσαρη: Παντρεύεται η συνέταιρος της Τούνη - Η πρόταση γάμου σε γιγαντοοθόνη

Στέλλα Πάσσαρη: Παντρεύεται η συνέταιρος της Τούνη - Η πρόταση γάμου σε γιγαντοοθόνη

Life
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα βαφτίζουν το γιο τους με αέρα Μυκόνου

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα βαφτίζουν το γιο τους με αέρα Μυκόνου

Life
Στέλιος Βαμβακάς: Έγινε πατέρας για πρώτη φορά ο τραγουδιστής

Στέλιος Βαμβακάς: Έγινε πατέρας για πρώτη φορά ο τραγουδιστής

Life

Το πάρτι των αρραβώνων και οι ευχές της Τούνη

Την επόμενη κιόλας ημέρα από την «κινηματογραφική» πρόταση γάμου που δέχτηκε η Στέλλα Πάσσαρη, το μελλόνυμφο ζευγάρι, οργάνωσε το πάρτι των αρραβώνων τους στην παραλία, με σκοπό να γιορτάσουν το «ναι» παρέα με ξεχωριστούς φίλους.

Από την βραδιά φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει η φίλη και συνέταιρός της Ιωάννα Τούνη, η οποία φαίνεται να απολαμβάνει την ξεχωριστή στιγμή της κολλητής της.

Σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 25 Αυγούστου, η influencer, θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους, ορισμένα στιγμιότυπα και φωτογραφίες της βραδιάς, δημιουργώντας μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, για να μοιραστεί τη χαρά της.

Στη λεζάντα της δημοσίευσης η Στέλλα Πάσσαρη έγραψε χαρακτηριστικά: «Το πιο εύκολο ναι της ζωής μου. Το για πάντα ξεκινάει τώρα».

Όπως ήταν αναμενόμενο η δημοσίευση κέρδισε το ενδιαφέρον φίλων και των ακολούθων της, ενώ η Ιωάννα Τούνη επέλεξε να κάνει ένα λιτό, περιεκτικό και άκρως κατανοητό σχόλιο, γράφοντας «Σας αγαπώ».

Μάλιστα, στη δημοσίευση θέλησε να προσθέσει και το προσωπικό του σχόλιο ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, λέγοντας: « Όλα τα καλά του κόσμου. Με το καλό».

{https://www.instagram.com/p/DNx4o-0UKPI/?hl=el&img_index=1}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Για πρώτη φορά μεταμόσχευση πνεύμονα από γενετικά τροποποιημένο χοίρο σε άνθρωπο

Για πρώτη φορά μεταμόσχευση πνεύμονα από γενετικά τροποποιημένο χοίρο σε άνθρωπο

Πώς το μεταβολικό σύνδρομο αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο Πάρκινσον

Πώς το μεταβολικό σύνδρομο αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο Πάρκινσον

Ιός Τσικουνγκούνια: Εξαπλώνεται ραγδαία στην Ευρώπη – 45 νέα κρούσματα στη Γαλλία και 22 στην Ιταλία

Ιός Τσικουνγκούνια: Εξαπλώνεται ραγδαία στην Ευρώπη – 45 νέα κρούσματα στη Γαλλία και 22 στην Ιταλία

Καθηγητής Βιοχημείας: Οι 6 συνήθειες που δημιουργούν ένα εχθρικό περιβάλλον για τα καρκινικά κύτταρα

Καθηγητής Βιοχημείας: Οι 6 συνήθειες που δημιουργούν ένα εχθρικό περιβάλλον για τα καρκινικά κύτταρα

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Σχετικά Άρθρα

Στέλιος Βαμβακάς: Έγινε πατέρας για πρώτη φορά ο τραγουδιστής

Στέλιος Βαμβακάς: Έγινε πατέρας για πρώτη φορά ο τραγουδιστής

Life
Νατάσα Μποφίλιου - Μάνος Βουλαρινός: Το bodyshaming και η «απάντηση» της τραγουδίστριας

Νατάσα Μποφίλιου - Μάνος Βουλαρινός: Το bodyshaming και η «απάντηση» της τραγουδίστριας

Life
Στέλλα Πάσσαρη: Παντρεύεται η συνέταιρος της Τούνη - Η πρόταση γάμου σε γιγαντοοθόνη

Στέλλα Πάσσαρη: Παντρεύεται η συνέταιρος της Τούνη - Η πρόταση γάμου σε γιγαντοοθόνη

Life
Δανάη Παππά: Έκλεισε τα 29 η ηθοποιός με την πιο όμορφη παρέα

Δανάη Παππά: Έκλεισε τα 29 η ηθοποιός με την πιο όμορφη παρέα

Life

NETWORK

Ιός Τσικουνγκούνια: Εξαπλώνεται ραγδαία στην Ευρώπη – 45 νέα κρούσματα στη Γαλλία και 22 στην Ιταλία

Ιός Τσικουνγκούνια: Εξαπλώνεται ραγδαία στην Ευρώπη – 45 νέα κρούσματα στη Γαλλία και 22 στην Ιταλία

healthstat.gr
Πούτιν και Πεζεσκιάν συνομίλησαν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Πούτιν και Πεζεσκιάν συνομίλησαν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

ienergeia.gr
Για πρώτη φορά μεταμόσχευση πνεύμονα από γενετικά τροποποιημένο χοίρο σε άνθρωπο

Για πρώτη φορά μεταμόσχευση πνεύμονα από γενετικά τροποποιημένο χοίρο σε άνθρωπο

healthstat.gr
Masdar: Πώληση του 50% της Emerge Energy

Masdar: Πώληση του 50% της Emerge Energy

ienergeia.gr
Η χώρα δεν καίγεται από «πρωτοφανή φαινόμενα», αλλά από πρωτοφανή αδράνεια και αδυναμία. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει ρεαλιστικό σχέδιο

Η χώρα δεν καίγεται από «πρωτοφανή φαινόμενα», αλλά από πρωτοφανή αδράνεια και αδυναμία. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει ρεαλιστικό σχέδιο

ienergeia.gr
Πώς το μεταβολικό σύνδρομο αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο Πάρκινσον

Πώς το μεταβολικό σύνδρομο αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο Πάρκινσον

healthstat.gr
ΠΑΝ.ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.: Καταδικάζουμε τον νέο πειθαρχικό νόμο – Στηρίζουμε τη διαμαρτυρία/απεργία στις 28 Αυγούστου

ΠΑΝ.ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.: Καταδικάζουμε τον νέο πειθαρχικό νόμο – Στηρίζουμε τη διαμαρτυρία/απεργία στις 28 Αυγούστου

healthstat.gr
ΠΚΜ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ

ΠΚΜ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ

ienergeia.gr