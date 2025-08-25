Στέλλα Πάσσαρη: Η συνέταιρος της Τούνη είπε το «ναι» και το γιόρτασαν στην παραλία

Η συνέταιρος της Τούνη, η influencer Στέλλα Πάσσαρη, είπε το μεγάλο ναι και το γιόρτασαν με πάρτι στην παραλία.

Η γνωστή influencer, Στέλλα Πάσσαρη, το βράδυ της Παρασκευής 22 Αυγούστου, έζησε μια άκρως συγκινητική και χαρούμενη στιγμή της ζωής της όταν δέχτηκε από τον σύντροφό της Σωτήρη Αφεντάκη, ένα μονόπετρο δαχτυλίδι που συνοδευόταν από την πρόταση γάμου. Έτσι η κολλητή φίλη και συνεργάτιδα της Τούνη, είπε το πολυπόθητο «ναι».

Πιο αναλυτικά, ο εκλεκτός της καρδιάς της, είχε οργανώσει να της κάνει πρόταση γάμου σε γιγαντοοθόνη, στο σινεμά, με βεγγαλικά και μουσική να συνοδεύουν την απάντηση της influencer.

Την χαρμόσυνη είδηση, μάλιστα, έκανε γνωστή η ίδια μέσα από αναδημοσίευση stories, των φίλων της που βρίσκονταν στο σημείο για την ιδιαίτερη αυτή έκπληξη.

Το πάρτι των αρραβώνων και οι ευχές της Τούνη

Την επόμενη κιόλας ημέρα από την «κινηματογραφική» πρόταση γάμου που δέχτηκε η Στέλλα Πάσσαρη, το μελλόνυμφο ζευγάρι, οργάνωσε το πάρτι των αρραβώνων τους στην παραλία, με σκοπό να γιορτάσουν το «ναι» παρέα με ξεχωριστούς φίλους.

Από την βραδιά φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει η φίλη και συνέταιρός της Ιωάννα Τούνη, η οποία φαίνεται να απολαμβάνει την ξεχωριστή στιγμή της κολλητής της.

Σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 25 Αυγούστου, η influencer, θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους, ορισμένα στιγμιότυπα και φωτογραφίες της βραδιάς, δημιουργώντας μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, για να μοιραστεί τη χαρά της.

Στη λεζάντα της δημοσίευσης η Στέλλα Πάσσαρη έγραψε χαρακτηριστικά: «Το πιο εύκολο ναι της ζωής μου. Το για πάντα ξεκινάει τώρα».

Όπως ήταν αναμενόμενο η δημοσίευση κέρδισε το ενδιαφέρον φίλων και των ακολούθων της, ενώ η Ιωάννα Τούνη επέλεξε να κάνει ένα λιτό, περιεκτικό και άκρως κατανοητό σχόλιο, γράφοντας «Σας αγαπώ».

Μάλιστα, στη δημοσίευση θέλησε να προσθέσει και το προσωπικό του σχόλιο ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, λέγοντας: « Όλα τα καλά του κόσμου. Με το καλό».

