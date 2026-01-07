Το δαχτυλίδι βρέθηκε μερικές ώρες μετά την πρόταση γάμου.

Επέλεξε ένα μέρος που αρέσει πολύ στην αγαπημένη του. Αγόρασε δαχτυλίδι, γονάτισε και έκανε την πρόταση γάμου. Και τότε όλα πήγαν στραβά.

Όταν ο Τρέβορ Βαν Καμπ ζήτησε από την Ντανιέλ Τζένκινς να την παντρευτεί άκουσε το «ναι» που επιθυμούσε, αλλά δεν είχε δαχτυλίδι για να της δώσει. Μόλις του είχε πέσει από ύψος 36 μέτρων, καταλήγοντας σε πίστα του σκι.

Το ζευγάρι ήταν για εκδρομή στο χειμερινό θέρετρο Boyne Mountain στο Μίσιγκαν και διέσχιζε τη SkyBridge, όταν ο Τρέβορ Βαν Καμπ έκανε τη μεγάλη ερώτηση. «Ήμουν ψηλά, τρομοκρατημένος για τη ζωή μου, ετοιμαζόμουν να της ζητήσω να με παντρευτεί», παραδέχθηκε μιλώντας στο ABC News.

«Γονάτισα και της ζήτησα να με παντρευτεί. Είπε “ναι” και όταν πήγα να βγάλω το δαχτυλίδι από το κουτί κοίταξα κάτω - όχι καλή ιδέα - και μου έπεσε το δαχτυλίδι. Πανικοβλήθηκαμε για ένα λεπτό, κοιταχτήκαμε και είπαμε “θα το βρούμε”», δήλωσε, περιγράφοντας την άτυχη στιγμή που κατέγραψε σε βίντεο.

«Ήμουν σε απόλυτο σοκ, δεν μπορούσα να πιστέψω ότι το έκανα. Σκέφτηκα ότι κατέστρεψα την πρόταση, σκέφτηκα τα χρήματα», συμπλήρωσε. «Γέλασα γιατί ήταν τόσο χαρακτηριστικό για εκείνον», σχολίασε η Ντανιέλ Τζένκινς.

Το ζευγάρι πήρε άδεια, κατέβηκε στην πίστα του σκι και άρχισε να ψάχνει, χρησιμοποιώντας και ανιχνευτή μετάλλων που τους έδωσαν από το θέρετρο. Έπειτα από 2,5 ώρες, το δαχτυλίδι παρέμενε άφαντο.

Τότε ανέλαβε ο Πατ Χάρπερ, εργαζόμενος στο Boyne Mountain, που χάρη στην επιμονή του εντόπισε το δαχτυλίδι. Το ζευγάρι τα είχε μαζέψει και επρόκειτο να πάει να αγοράσει νέο δαχτυλίδι, όταν ο Χάρπερ τους ενημέρωσε πως το είχε βρει.

{https://www.youtube.com/watch?v=unrEDze24kw}