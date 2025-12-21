Ο γνωστός μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού διοργάνωσε μια λαμπερή βραδιά με την παρουσία πολλών φίλων και αγαπημένων προσώπων.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης έκανε πρόταση γάμου στην σύντροφό του, Γιώτα Γεωργοπούλου.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης και η Γιώτα Γεωργοπούλου διατηρούν σχέση τα τελευταία χρόνια.

Ο γνωστός μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού διοργάνωσε μια λαμπερή βραδιά με την παρουσία πολλών φίλων και αγαπημένων προσώπων, όπου και ζήτησε σε γάμο την αγαπημένη του.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης έκανε έκπληξη στην αγαπημένη του, η οποία νόμιζε ότι θα γιόρταζε τα γενέθλιά της. Τελικά, είδε τον διεθνή Έλληνα μπασκετμπολίστα να γονατίζει μπροστά της με ένα δαχτυλίδι και είπε «I do».

Σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό γεμάτο με μαύρα και χρυσά μπαλόνια, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης γονάτισε μπροστά στην αγαπημένη του χαρίζοντας το μονόπετρο με το οποίο τη ζήτησε σε γάμο.