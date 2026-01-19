Σε διαπολιτειακό αυτοκινητόδρομο έγινε η καραμπόλα.

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν σε καραμπόλα στο Μίσιγκαν, στην οποία ενεπλάκησαν περισσότερα από 100 οχήματα.

Η καραμπόλα - στην οποία ενεπλάκησαν νταλίκες και ΙΧ- έγινε στον διαπολιτειακό αυτοκινητόδρομο 196, που ήταν κάτασπρος από τη σφοδρή χιονόπτωση. Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς.

Ο αυτοκινητόδρομος έκλεισε για αρκετά χιλιόμετρα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ σύμφωνα με τις αρχές θα χρειαστούν ώρες προκειμένου να απομακρυνθούν τα οχήματα.

{https://www.youtube.com/watch?v=wRi8lAH-RrM}