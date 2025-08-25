Games
Στέλιος Βαμβακάς: Έγινε πατέρας για πρώτη φορά ο τραγουδιστής

Στέλιος Βαμβακάς: Έγινε πατέρας για πρώτη φορά ο τραγουδιστής Φωτογραφία: Instagram screenshot/ @vamvakas.stelios
Πιο ευτυχισμένος από ποτέ φαίνεται να είναι ο τραγουδιστής Στέλιος Βαμβακάς, ύστερα από τον ερχομό του γιου του.

Με μια άκρως συγκινητική δημοσίευση υποδέχτηκε ο κρητικός τραγουδιστής, το γιο του. Πιο συγκεκριμένα, ο Στέλιος Βαμβακάς, με το χαρακτηριστικό μουστάκι του και την ιδιαίτερη χροιά στη φωνή του, έγινε πατέρας για πρώτη φορά στις 14 Αυγούστου.

Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος στους διαδικτυακούς του φίλους, μέσω μιας προσωπικής του ανάρτησης στο Instagram, στην οποία εκφράζει την χαρά του και τα έντονα συναισθήματά του για την γυναίκα του και το παιδί τους.

Πρώτη φορά μπαμπάς ο Στέλιος Βαμβακάς- Η δημοσίευση του τραγουδιστή

Αναλυτικότερα λοιπόν, ο Στέλιος Βαμβακάς, με την σύντροφό του Αλεξάνδρα, υποδέχτηκαν στις 14 Αυγούστου το γιο τους, ενώ ο τραγουδιστή, θέλησε με μια δημοσίευση να εκφράσει τα όσα βιώνει τις τελευταίες ημέρες.

Χαρακτηριστικά, ανήρτησε τρεις τρυφερές φωτογραφίες του γιου του και μια της συντρόφου του από το μαιευτήριο, ενώ στην λεζάντα σημείωσε συγκινημένος: «Κι όμως, η πιο όμορφη μελωδία γράφτηκε στις 14/8.

Ένα μικρό θαύμα ήρθε στη ζωή μας, μια ανάσα που χωράει μέσα της όλο το φως του κόσμου. Κοιτάζω το πρόσωπο του και νιώθω πως ο χρόνος σταμάτησε. Όλα όσα ήξερα για την αγάπη, ξαναγράφτηκαν εκείνη τη μέρα. Κι εσύ… η γυναίκα μου, η έμπνευσή μου, η δύναμή μου.

Σε θαυμάζω για το ταξίδι που διανύσαμε μαζί, για το δώρο που μας χάρισες, για το ότι έγινες η μητέρα που ήξερα πως θα γίνεις. Η καρδιά μου χτυπά πιο δυνατά από ποτέ.

Για σένα, για εμάς, για Εκείνον».

Η συγκινητική δημοσίευση του τραγουδιστή στο Instagram:

{https://www.instagram.com/p/DNvfDWYUHPG/?hl=el&img_index=4}

Σε αυτό το σημείο δε αξίζει να αναφερθεί πως ο λυράρη και τραγουδιστής Στέλιος Βαμβακάς, έχει γίνει γνωστός για το ταλέντο του στη μουσική, την χαρακτηριστική χροιά στη φωνή του και τα συναισθήματα που εκπέμπει σε κάθε του ερμηνεία. Ένα από τα πιο γνωστά του τραγούδια, φαίνεται να είναι το «Χρώματα Ελπίδας».

