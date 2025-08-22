«Κατά μάνα κατά κύρη…»- Η Ανδρομάχη κάνει μαθήματα φωνητικής στο γιο της

Η Ανδρομάχη απολαμβάνει την μητρότητα και εντυπωσιάζει με τα μαθήματα φωνητικής που κάνει στο γιο της.

Με έναν άκρως απολαυστικό, εποικοδομητικό και όμορφο τρόπο αποφάσισε να απασχολήσει η Ανδρομάχη το μικρό γιο της, στην παραλία. Τίποτα δεν φαντάζει καλύτερο λοιπόν, από μερικά μαθήματα φωνητικής, εκεί που σκάει το κύμα.

Η τραγουδίστρια, από την στιγμή που έκανε γνωστή την εγκυμοσύνη της, μέχρι τον ερχομό του γιου της και σήμερα, δείχνει την αγάπη και την φροντίδα της στον καρπό του έρωτα της με τον Γιώργο Λιβάνη. Οι δύο τραγουδιστές, ερωτεύτηκαν αγαπήθηκαν και πλέον κρατούν στην αγκαλιά τους τον, 11 μηνών γιο τους.

Η ανάρτηση της Ανδρομάχης με τα μαθήματα φωνητικής

Η γνωστή τραγουδίστρια λοιπόν, φαίνεται πως βιώνει ξέγνοιαστες και όμορφες στιγμές, αγκαλιά με το παιδί της, που φυσικά, έχει αλλάξει ριζικά τόσο την δική της ζωή, όσο και του συντρόφου της.

Ειδικότερα, σήμερα, Παρασκευή 22 Αυγούστου, η τραγουδίστρια, μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, δημοσίευσε ένα άκρως τρυφερό βίντεο, όπου αγκαλιά με τον γιο της κάνουν μαθήματα φωνητικής στην παραλία.

Ο μικρός, φαίνεται να ακούει τον τρόπο που η μαμά του διαχειρίζεται τη φωνή της και την ακολουθεί, με την Ανδρομάχη να γελάει τρυφερά στο πλάι του.

Στην λεζάντα, περιέγραψε λιτά τα συναισθήματά της, γράφοντας απλώς: «Παιδάκι μουυυ».

Η δημοσίευση της τραγουδίστριας:

{https://www.instagram.com/p/DNpre7Pt0up/?hl=el}

Σε αυτό το σημείο βέβαια, αξίζει να σημειωθεί πως το ζευγάρι που είναι κάποια χρόνια μαζί, υποδέχτηκαν το γιο τους το 2024, γεγονός που τους έφερε ακόμη πιο κοντά.

Στο σήμερα η Ανδρομάχη Δημητροπούλου, πιο ευτυχισμένη από ποτέ, έχει επανέλθει στα επαγγελματικά της καθήκοντα. Η ίδια, έγινε γνωστή μέσω της συμμετοχής της στην τηλεοπτική εκπομπή The Voice of Greece το 2015. Μπορεί η ίδια να μην έφτασε στον τελικό, όμως σίγουρα, «άνοιξε» πόρτες στην καριέρα της.

Ξεχωρίζει για την ζεστή χροιά στη φωνή της και τον προσιτό χαρακτήρα της και το μεγάλο της χαμόγελο.