Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα βαφτίζουν το γιο τους με αέρα Μυκόνου

Σε πελάγη ευτυχία πλέει ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα λίγο πριν από τη βάφτιση του γιου τους, Βασίλη.

Λίγοι μόλις μήνες έχουν περάσει από όταν ο γνωστός τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός, παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του Αλεξάνδρα Νίκα, όπου μαζί έχουν αποκτήσει και έναν γιο, το μικρό Βασίλη.

Ο γάμος του ζευγαριού είχε τελεστεί το φετινό καλοκαίρι, σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο, ενώ οι ίδιοι, είχαν ζητήσει από τους καλεσμένους τους να μην αναρτήσουν φωτογραφίες και βίντεο από την ημέρα στα social media. Προ ολίγων ημερών ωστόσο, η Αλεξάνδρα Νίκα, θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ορισμένα στιγμιότυπα και φωτογραφίες από την συγκεκριμένη ημέρα.

Το ζευγάρι φαίνεται να βιώνει μια από τις πιο χαρούμενες περιόδους της ζωής τους, ενώ πλέον αναμένεται και η βάφτιση του μικρού Βασίλη του γιού τους.

Που θα γίνει η Βάφτιση του γιου του Κωνσταντίνου Αργυρού και την Αλεξάνδρας Νίκα;

Το πολυσυζητημένο ζευγάρι, φαίνεται πως επέστρεψε από τις διακοπές του, ενώ πλέον, ολοκληρώνουν και τις τελευταίες λεπτομέρειες για την βάφτιση του γιού της, που θα τελεστεί την 1η Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες και την Realnews, δύο τους, επέλεξαν το νησί της Μυκόνου να στεγάσει μια από τις πιο ευτυχισμένες τους στιγμές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, τόσο το μυστήριο όσο και το τραπέζι της βάφτισης θα πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικό χώρο στη Μύκονο, που ανήκει στη Μαριάννα Λάτση, η οποία θα είναι και μια από τις νονές του μικρού Βασίλη. Στο πλευρό της μάλιστα, νονοί θα είναι και τα αδέλφια του Κωνσταντίνου Αργυρού, όπως και ο Έρικ Βασιλάτος, κουμπάρους του ζευγαριού και στο γάμο τους.

Όπως αναμένεται λοιπόν, η βάφτιση θα είναι λιτή και κομψή, με Μυκονιάτικο αέρα. Μάλιστα, το ζευγάρι επέλεξε το μυστήριο να τελεστεί σε κλειστό οικογενειακό και φιλικό κύκλο, όπως άλλωστε είχε πραγματοποιηθεί και στην δεξίωση του γάμου τους.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, πως το όνομα του μικρού Βασίλη, προέρχεται από τον μπαμπά του Κωνσταντίνου Αργυρού.