Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα βαφτίζουν το γιο τους με αέρα Μυκόνου

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα βαφτίζουν το γιο τους με αέρα Μυκόνου Φωτογραφία: Φωτογραφία: Instagram Screenshot/ @alexandra.nika
Σε πελάγη ευτυχία πλέει ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα λίγο πριν από τη βάφτιση του γιου τους, Βασίλη.

Λίγοι μόλις μήνες έχουν περάσει από όταν ο γνωστός τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός, παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του Αλεξάνδρα Νίκα, όπου μαζί έχουν αποκτήσει και έναν γιο, το μικρό Βασίλη.

Ο γάμος του ζευγαριού είχε τελεστεί το φετινό καλοκαίρι, σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο, ενώ οι ίδιοι, είχαν ζητήσει από τους καλεσμένους τους να μην αναρτήσουν φωτογραφίες και βίντεο από την ημέρα στα social media. Προ ολίγων ημερών ωστόσο, η Αλεξάνδρα Νίκα, θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ορισμένα στιγμιότυπα και φωτογραφίες από την συγκεκριμένη ημέρα.

Το ζευγάρι φαίνεται να βιώνει μια από τις πιο χαρούμενες περιόδους της ζωής τους, ενώ πλέον αναμένεται και η βάφτιση του μικρού Βασίλη του γιού τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στέλλα Πάσσαρη: Παντρεύεται η συνέταιρος της Τούνη - Η πρόταση γάμου σε γιγαντοοθόνη

Στέλλα Πάσσαρη: Παντρεύεται η συνέταιρος της Τούνη - Η πρόταση γάμου σε γιγαντοοθόνη

Life
Δανάη Παππά: Έκλεισε τα 29 η ηθοποιός με την πιο όμορφη παρέα

Δανάη Παππά: Έκλεισε τα 29 η ηθοποιός με την πιο όμορφη παρέα

Life
Κατερίνα Καινούργιου: Ανατροπή στο παρά πέντε για την εκπομπή της- Ποιος αποχωρεί από το πλατό

Κατερίνα Καινούργιου: Ανατροπή στο παρά πέντε για την εκπομπή της- Ποιος αποχωρεί από το πλατό

Life

Που θα γίνει η Βάφτιση του γιου του Κωνσταντίνου Αργυρού και την Αλεξάνδρας Νίκα;

Το πολυσυζητημένο ζευγάρι, φαίνεται πως επέστρεψε από τις διακοπές του, ενώ πλέον, ολοκληρώνουν και τις τελευταίες λεπτομέρειες για την βάφτιση του γιού της, που θα τελεστεί την 1η Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες και την Realnews, δύο τους, επέλεξαν το νησί της Μυκόνου να στεγάσει μια από τις πιο ευτυχισμένες τους στιγμές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, τόσο το μυστήριο όσο και το τραπέζι της βάφτισης θα πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικό χώρο στη Μύκονο, που ανήκει στη Μαριάννα Λάτση, η οποία θα είναι και μια από τις νονές του μικρού Βασίλη. Στο πλευρό της μάλιστα, νονοί θα είναι και τα αδέλφια του Κωνσταντίνου Αργυρού, όπως και ο Έρικ Βασιλάτος, κουμπάρους του ζευγαριού και στο γάμο τους.

Όπως αναμένεται λοιπόν, η βάφτιση θα είναι λιτή και κομψή, με Μυκονιάτικο αέρα. Μάλιστα, το ζευγάρι επέλεξε το μυστήριο να τελεστεί σε κλειστό οικογενειακό και φιλικό κύκλο, όπως άλλωστε είχε πραγματοποιηθεί και στην δεξίωση του γάμου τους.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, πως το όνομα του μικρού Βασίλη, προέρχεται από τον μπαμπά του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Καθηγητής Βιοχημείας: Οι 6 συνήθειες που δημιουργούν ένα εχθρικό περιβάλλον για τα καρκινικά κύτταρα

Καθηγητής Βιοχημείας: Οι 6 συνήθειες που δημιουργούν ένα εχθρικό περιβάλλον για τα καρκινικά κύτταρα

Νευρολόγος: Το απλό τεστ 10 δευτερολέπτων που προβλέπει τον κίνδυνο της άνοιας

Νευρολόγος: Το απλό τεστ 10 δευτερολέπτων που προβλέπει τον κίνδυνο της άνοιας

Το μπαχαρικό που βοηθά τους ασθενείς με διαβήτη να χάσουν βάρος

Το μπαχαρικό που βοηθά τους ασθενείς με διαβήτη να χάσουν βάρος

Πού μπορεί να οφείλεται η έξαρση της γαστρεντερίτιδας στην Κέα – Τι αποκαλύπτει καθηγητής επιδημιολογίας

Πού μπορεί να οφείλεται η έξαρση της γαστρεντερίτιδας στην Κέα – Τι αποκαλύπτει καθηγητής επιδημιολογίας

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Σχετικά Άρθρα

Το «καλοκαίρι των λίγων»: Τα πρώτα συμπεράσματα από τον τουρισμό το 2025

Το «καλοκαίρι των λίγων»: Τα πρώτα συμπεράσματα από τον τουρισμό το 2025

Οικονομία
«Καρφώνουν» Άδωνι οι υγειονομικοί στο Κρατικό Νίκαιας: Πρόκληση τα τηλέφωνα να «προσέξουμε» τον δισεκατομμυριούχο

«Καρφώνουν» Άδωνι οι υγειονομικοί στο Κρατικό Νίκαιας: Πρόκληση τα τηλέφωνα να «προσέξουμε» τον δισεκατομμυριούχο

Ελλάδα
Η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράστηκε στιγμιότυπα από τον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράστηκε στιγμιότυπα από τον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Life
Tom Greenwood: Στη ΜΕΘ ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Volt μετά από τροχαίο στη Μύκονο

Tom Greenwood: Στη ΜΕΘ ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Volt μετά από τροχαίο στη Μύκονο

Ελλάδα

NETWORK

Καθηγητής Βιοχημείας: Οι 6 συνήθειες που δημιουργούν ένα εχθρικό περιβάλλον για τα καρκινικά κύτταρα

Καθηγητής Βιοχημείας: Οι 6 συνήθειες που δημιουργούν ένα εχθρικό περιβάλλον για τα καρκινικά κύτταρα

healthstat.gr
Η χώρα δεν καίγεται από «πρωτοφανή φαινόμενα», αλλά από πρωτοφανή αδράνεια και αδυναμία. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει ρεαλιστικό σχέδιο

Η χώρα δεν καίγεται από «πρωτοφανή φαινόμενα», αλλά από πρωτοφανή αδράνεια και αδυναμία. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει ρεαλιστικό σχέδιο

ienergeia.gr
Πούτιν και Πεζεσκιάν συνομίλησαν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Πούτιν και Πεζεσκιάν συνομίλησαν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

ienergeia.gr
Σε έλλειψη φάρμακο για τη σχιζοφρένεια μέχρι τον Οκτώβριο – Τι να προσέχουν οι ασθενείς

Σε έλλειψη φάρμακο για τη σχιζοφρένεια μέχρι τον Οκτώβριο – Τι να προσέχουν οι ασθενείς

healthstat.gr
Masdar: Πώληση του 50% της Emerge Energy

Masdar: Πώληση του 50% της Emerge Energy

ienergeia.gr
Ιός Τσικουνγκούνια: Εξαπλώνεται ραγδαία στην Ευρώπη – 45 νέα κρούσματα στη Γαλλία και 22 στην Ιταλία

Ιός Τσικουνγκούνια: Εξαπλώνεται ραγδαία στην Ευρώπη – 45 νέα κρούσματα στη Γαλλία και 22 στην Ιταλία

healthstat.gr
ΠΚΜ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ

ΠΚΜ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ

ienergeia.gr
Νευρολόγος: Το απλό τεστ 10 δευτερολέπτων που προβλέπει τον κίνδυνο της άνοιας

Νευρολόγος: Το απλό τεστ 10 δευτερολέπτων που προβλέπει τον κίνδυνο της άνοιας

healthstat.gr