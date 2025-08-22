Στέλλα Πάσσαρη: Παντρεύεται η συνέταιρος της Τούνη - Η πρόταση γάμου σε γιγαντοοθόνη

Με τον εκλεκτό της καρδιάς της παντρεύεται η συνεταίρος της Ιωάννα Τούνη, Στέλλα Πάσσαρη.

Η Στέλλα Πάσσαρη βρέθηκε προ εκπλήξεως, όταν δέχτηκε πρόταση γάμου από εκεί που δεν το περίμενε. Συγκεκριμένα, η νεαρή επιχειρηματίας και συνέταιρος της Ιωάννας Τούνη, είδε τον εκλεκτό της καρδιάς της να της κάνει την πρόταση μέσα από μια γιγαντοοθόνη, προκαλώντας της βέβαια αμέριστη χαρά.

Έτσι, το ζευγάρι πρόκειται σύντομα να ενωθεί με τα ιερά δεσμά του γάμου. Η ίδια μάλιστα, έκπληκτη, έπεσε στην αγκαλιά του συντρόφου της, ενώ η πρόταση ολοκληρώθηκε με πυροτεχνήματα. Την είδηση έκανε γνωστή η ίδια η επιχειρηματίας, μέσα από μια σειρά ιστοριών στο Instagram, με φίλους που βρίσκονταν στο σημείο να προσφέρουν ευχές στο μελλόνυμφο ζευγάρι. Από το σημείο βέβαι, δεν έλειπε και η φίλη και συνεργλατιδά της Ιωάννα Τούνη.

Μάλιστα, μαζί με την φίλη της, την Influencer Ιωάννα Τούνη, έχουν δημιουργήσει παρέα και την επιτυχημένη επιχείρηση και καταστήματα μόδας και ρούχων Bubblegun.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί, πως η Στέλλα Πάσσαρη, έγινε γνωστή αρχικά, μέσα από το τηλεοπτικό ριάλιτι μόδας «My Style Rocks», όπου και έκλεψε τις εντυπώσεις με το στιλ της ενώ μετέπειτα δημιούργησε και ένα ισχυρό κοινό στα social media και ιδιαίτερα στις πλατφόρμες του Instagram και TikTok.