Γιάννης Ραγκούσης και Μαρίνα Κοντοτόλη στο εκκλησάκι Αγία Σοφία της Ακρόπολης.

Στην Αγία Σοφία της Ακροπόλεως, ένα πολύ μικρό και όμορφο εκκλησάκι, παντρεύονται την επομένη των Χριστουγέννων ο πρώην υπουργός Γιάννης Ραγκούσης και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μαρίνα Κοντοτόλη.

Ο γάμος θα γίνει σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο, με παρόντες μόνο τους συγγενείς πρώτου βαθμού, ενώ κουμπάροι θα είναι οι φίλοι του ζευγαριού Γιώργος Μακρόπουλος και η σύζυγός του Άννα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο γαμπρός επιχείρησε να το ...σκάσει, επικαλέστηκε γρίπη τύπου Α, αλλά πέρασε δυο μέρες πριν. Σιγά μην άφηνε την ...Μαρίνα!

Να ευτυχήσουν!

Ε.Σ.