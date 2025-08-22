Στη Ρόδο για διακοπές η Τζόρτζια Μελόνι (Εικόνα)

Υπό άκρα μυστικότητα οι διακοπές της Τζόρτζια Μελόνι στο νησί.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι επέλεξε τη Ρόδο για ολιγοήμερες διακοπές.

Την αποκάλυψη έκανε ο ιδιοκτήτης του καταλύματος όπου διέμεινε η Μελόνι με μία ανάρτησή του στο Instagram, όπου ποζάρουν οι δυο τους χαμογελαστοί.

«Είχαμε την ξεχωριστή τιμή και χαρά να φιλοξενήσουμε στη Ρόδο την Πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μενόλι, με απόλυτη ιδιωτικότητα προσφέροντας παράλληλα απλόχερα την αυθεντική ελληνική φιλοξενία» έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Δημοκρατική της Ρόδου η Τζόρτζια Μελόνι έμεινε στη Λίνδο και αναχώρησε από το νησί πριν από 10 μέρες.

{https://www.instagram.com/p/DNpntEgs9zz/}