Πατέρας για πρώτη φορά ο Αντρέας Γεωργίου - Γέννησε η σύζυγός του

'Ηρθε η κόρη του ζευγαριού.

Πατέρας για πρώτη φορά έγινε ο Αντρέας Γεωργίου, καθώς η σύζυγός του, Σιμώνη Χριστοδούλου, έφερε σήμερα στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο ηθοποιός και παραγωγός, με μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Μάλιστα δημοσίευσε τρεις φωτογραφίες, μέσα από το μαιευτήριο.

«Σήμερα, καθώς κρατώ στην αγκαλιά μου το μικρό μας θαύμα, νιώθω μια απέραντη ευγνωμοσύνη. Η γυναίκα μου, με τη δύναμη και την αποφασιστικότητά της, έφερε στη ζωή μας το πιο πολύτιμο δώρο. Σε κάθε πόνο, σε κάθε στιγμή αγωνίας, η καρδιά της χτύπαγε για εμάς.

Αγάπη μου, είσαι η ηρωίδα μου, η πηγή της ζωής και της αγάπης. Αυτό το ταξίδι είναι μόνο η αρχή και μαζί θα δημιουργήσουμε αναμνήσεις που θα μας συντροφεύουν για πάντα.

Ευχαριστώ που με έκανες μέρος αυτού του θαύματος. Σήμερα, έχω μάθει ότι η αγάπη μπορεί να έχει πολλές μορφές, αλλά η δική σου είναι η πιο δυνατή από όλες. Σε αγαπώ βαθιά και ανυπομονώ να ζήσουμε μαζί αυτή τη νέα περιπέτεια», έγραψε ο Αντρέας Γεωργίου.

{https://www.instagram.com/p/DN0LOzvWP-p/?utm_source=ig_web_copy_link}

