Μαρία Ναυπλιώτου: Ποζάρει με μπικίνι και οι αναλογίες της κόβουν την ανάσα

Μαρία Ναυπλιώτου: Ποζάρει με μπικίνι και οι αναλογίες της κόβουν την ανάσα
Η ηθοποιός απολαμβάνει τις διακοπές της στη Χίο.

Η Μαρία Ναυπλιώτου απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Χίο. Η γνωστή ηθοποιός απολαμβάνει τις τελευταίες της βουτιές, λίγο πριν επιστρέψει στην καθημερινότητά της.

Η ίδια αγαπά τα ταξίδια και συχνά μοιράζεται με τους followers της στο Instagram, διάφορα στιγμιότυπα από τα μέρη που επισκέπτεται. Αυτή τη φορά η Μαρία Ναυπλιώτου δημοσίευσε φωτογραφίες από τις διακοπές στη Χίο όπου φορά το φλοράλ μαγιό της, μπροστά στη θάλασσα κρατώντας ένα ποτήρι κρασί. Οι αναλογίες της «κόβουν» την ανάσα.

