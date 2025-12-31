Το Dnews.gr παραθέτει έναν «οδηγό» για την ορθή υποβολή των βεβαιώσεων αποδοχών και συντάξεων.

Η προθεσμία της 27ης Φεβρουαρίου 2026 αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για εργοδότες, ασφαλιστικούς οργανισμούς και φορείς του Δημοσίου, καθώς μέχρι τότε θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η υποβολή των βεβαιώσεων αποδοχών και συντάξεων για το φορολογικό έτος 2025.

Τα στοιχεία που θα κατατεθούν ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία θα διαμορφωθούν οι προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις εκατομμυρίων μισθωτών και συνταξιούχων, μειώνοντας θεωρητικά την ανάγκη για διορθώσεις και τροποποιήσεις από τους ίδιους τους φορολογούμενους.

Ωστόσο, η ακρίβεια των δεδομένων αυτών είναι καθοριστική, καθώς οποιοδήποτε λάθος μεταφέρεται αυτομάτως στη δήλωση και μπορεί να επηρεάσει την τελική εκκαθάριση του φόρου. Για τον λόγο αυτό, η σωστή συμπλήρωση του εντύπου βεβαίωσης αποδοχών, η πιστή τήρηση των οδηγιών της ΑΑΔΕ και η έγκαιρη υποβολή συνδέονται άμεσα με την ομαλή εφαρμογή του συστήματος των προσυμπληρωμένων δηλώσεων και την αποφυγή φορολογικών προβλημάτων.

Το Dnews.gr παραθέτει έναν «οδηγό» για την ορθή υποβολή των βεβαιώσεων αποδοχών και συντάξεων:

Ερώτηση: Ποια είναι η βασική προθεσμία που πρέπει να γνωρίζουν εργοδότες και φορείς;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η κρίσιμη προθεσμία είναι η 27η Φεβρουαρίου 2026. Μέχρι την ημερομηνία αυτή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική υποβολή των αρχείων βεβαιώσεων αποδοχών και συντάξεων για το φορολογικό έτος 2025, καθώς και η χορήγηση της βεβαίωσης στους δικαιούχους.

Ερώτηση: Ποιοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων;

Υποχρέωση έχουν όλοι οι εργοδότες, ασφαλιστικοί οργανισμοί, φορείς του Δημοσίου και γενικά όσοι κατέβαλαν μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις ή συναφείς παροχές μέσα στο 2025, ανεξάρτητα από το αν τα ποσά αυτά φορολογούνται, απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται αυτοτελώς.

Ερώτηση: Η υποβολή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά ή επιτρέπεται και έντυπη διαδικασία;

Η υποβολή των στοιχείων προς την ΑΑΔΕ γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE. Έντυπη υποβολή δεν αναγνωρίζεται και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα.

Ερώτηση: Αρκεί η ηλεκτρονική υποβολή ή πρέπει να δοθεί και έγγραφο στον εργαζόμενο ή συνταξιούχο;

Δεν αρκεί μόνο η ηλεκτρονική υποβολή. Ο εργοδότης ή ο φορέας οφείλει να χορηγήσει τη βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων και στον ίδιο τον δικαιούχο, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, έως την ίδια προθεσμία.

Ερώτηση: Ποιο έντυπο χρησιμοποιείται για τις βεβαιώσεις αποδοχών και συντάξεων;

Χρησιμοποιείται το Έντυπο Φ-01.042, το οποίο έχει συγκεκριμένη δομή και υποχρεωτικά πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν σωστά και πλήρως.

Ερώτηση: Ποια στοιχεία του εργοδότη ή φορέα απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή;

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην επωνυμία ή στο ονοματεπώνυμο, στο είδος της επιχείρησης, στη διεύθυνση και κυρίως στον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου. Λάθος ΑΦΜ μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη ή σε λανθασμένη αντιστοίχιση των αποδοχών.

Ερώτηση: Τι ισχύει για τα στοιχεία του μισθωτού ή του συνταξιούχου;

Τα στοιχεία πρέπει να συμφωνούν πλήρως με το φορολογικό μητρώο. Για το φορολογικό έτος 2025 είναι υποχρεωτική η αναγραφή του ΑΜΚΑ τόσο για τους μισθωτούς όσο και για τους συνταξιούχους, ενώ η αρμόδια ΔΟΥ αναγράφεται προαιρετικά.

Ερώτηση: Πώς συμπληρώνεται ο πίνακας με τις αμοιβές που φορολογούνται;

Στον πίνακα αυτό καταχωρίζονται όλες οι φορολογητέες αποδοχές, όπως μισθοί, συντάξεις, υπερωρίες, επιδόματα και παροχές σε είδος. Ο παρακρατηθείς φόρος δεν αφαιρείται από τις ακαθάριστες αποδοχές και δεν θεωρείται κράτηση.

Ερώτηση: Τι δεν αφαιρείται από τις ακαθάριστες αποδοχές;

Δεν αφαιρούνται κρατήσεις για δάνεια ή άλλες προσωπικές υποχρεώσεις του εργαζομένου ή συνταξιούχου, ούτε κρατήσεις που αφορούν αποδοχές οι οποίες δεν φορολογούνται.

Ερώτηση: Πώς δηλώνονται οι αμοιβές που απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται αυτοτελώς;

Δηλώνονται στον ειδικό πίνακα του εντύπου, με υποχρεωτική αναγραφή της διάταξης νόμου που προβλέπει την απαλλαγή ή την αυτοτελή φορολόγηση, ώστε να είναι σαφής η φορολογική τους μεταχείριση.

Ερώτηση: Μπορεί να εκδοθούν περισσότερες από μία βεβαιώσεις για τον ίδιο δικαιούχο;

Όχι. Κάθε εργοδότης ή φορέας οφείλει να εκδίδει μία και μοναδική βεβαίωση αποδοχών για κάθε δικαιούχο, στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι αποδοχές που κατέβαλε ο συγκεκριμένος φορέας μέσα στο έτος.

Ερώτηση: Τι συνέπειες μπορεί να έχει η καθυστέρηση ή η λανθασμένη υποβολή;

Η καθυστέρηση ή τα λάθη μπορούν να οδηγήσουν σε κυρώσεις για τον υπόχρεο και σε σοβαρά προβλήματα για τον φορολογούμενο, όπως εσφαλμένη προσυμπλήρωση της δήλωσης και ανάγκη για τροποποιητικές δηλώσεις, γι’ αυτό συνιστάται έγκαιρος και προσεκτικός έλεγχος των στοιχείων.