Μετά από πολλά χρόνια ο καιρός θα είναι άκρως χειμωνιάτικος, με πολύ κρύο και χιόνια σε πολλές περιοχές. Αυτό είπε στην πρόγνωσή του ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Έντονα άστατος καιρός θα κυριαρχίσει στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Τα φαινόμενα αναμένονται από την Θεσσαλία και νοτιότερα όπως σε Κυκλάδες και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Τα χιόνια όσο περνάει η σημερινή ημέρα θα καταβαίνουν όλο και πιο χαμηλά στην κεντρική και νοτιοανατολική ηπειρωτική χώρα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Πρόσθεσε ότι σήμερα θα επικρατήσουν έντονοι βοριάδες σε Ιόνιο και Αιγαίο και θα φτάσουν στα 7 με 8 μποφόρ. Επιπλέον, οι μεγαλύτερες θερμοκρασιακές τιμές θα επικρατήσουν τις πρωινές ώρες σήμερα καθώς, το νέο βαρομετρικό χαμηλό θα εισχωρήσει στη χώρα μας και έτσι θα κάνει «βουτιά».

Όσον αφορά την Αττική, χιονοπτώσεις αναμένονται στην γύρω ορεινή ζώνη όπως στην Πεντέλη, στην Πάρνηθα και τον Κιθαιρώνα αλλά και στον Υμηττό. Δεν αποκλείεται νηφάδες να πέφτουν και στα βόρεια προάστεια στην αλλαγή του χρόνου, χωρίς όμως να υπάρχει χιονόστρωση.

Το βράδυ στην Αττική θα κάνει τσουχτερό κρύο με τον υδράργυρο να μην ξεπερνάει στο κέντρο της Αθήνας τους 5 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη τσουχτερό κρύο με ασθενείς χιονοπτώσεις στην αλλαγή του χρόνου.

Όσον αφορά τις χιονοπτώσεις, αυτές θα αστειάζονται γύρω από τον Παρνασσό, από το Καρπενήσι, ακόμα και σε χαμηλό υψόμετρο, από τα 200 μέτρα. Περιοχές όπως η Λαμία, η Μαγνησία και η Πελοπόννησος θα δουν χιόνια αλλά και τα ορεινά της Αττικής.

Αχαϊα, Αργολίδα, Κορινθία αναμένεται να «δουν» χιονοπτώσεις από τα 500-700 μέτρα υψόμετρο και πάνω. Παράλληλα, το κεντρικό κομμάτι της Εύβοιας αναμένεται να δεχτεί μεγάλο όγκο χιονιού.

Όσο περνούν οι ώρες, αύριο Πρωτοχρονιά θα πέσουν χιόνια ακόμα και σε νησιά όπως η Θάσος, η Λήμνος, η Λέσβος, Ικαρία, Σποράδες και στα βόρεια τμήματα των Κυκλάδων.

