Αναλυτικά, οι κατηγορίες ασφαλισμένων που μπορούν να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα από τα 62 έτη, το 2026.

Χιλιάδες εργαζόμενοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με 4.500 ή 5.500 ένσημα μέσα στο 2026. Την ίδια ώρα ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων και για το 2026, προβλέπουν οι ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση.

Πρόκειται για τρεις βασικές κατηγορίες που μπορούν να συνταξιοδοτηθούν το 2026, αξιοποιώντας τα μεταβατικά όρια ηλικίας, είναι οι μητέρες ανηλίκων, οι γονείς που υπηρετούν στο Δημόσιο και οι εργαζόμενοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (ΒΑΕ).

Το καθεστώς των μεταβατικών ορίων ηλικίας θα ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2030, οπότε και θα εφαρμόζονται πλέον τα γενικά όρια συνταξιοδότησης, δηλαδή

- 67 έτη για πλήρη σύνταξη και

- 62 έτη για μειωμένη.

Παράλληλα, τονίζεται ότι οι ασφαλισμένοι που έχουν ήδη θεμελιώσει ή κατοχυρώσει δικαίωμα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022 διασφαλίζονται και δεν θίγονται από οποιεσδήποτε αλλαγές στο μέλλον.

Επισημαίνεται ότι οι ασφαλισμένοι μπορούν να κάνουν χρήση του δικαιώματός τους ανά πάσα στιγμή, ακόμα και με εξαγορά πλασματικών ετών, χωρίς πρόσθετο κόστος.

1: Μειωμένη με 25ετία στο Δημόσιο: Η μειωμένη σύνταξη από το Δημόσιο πριν τα 62 ισχύει για τους «παλαιούς ασφαλισμένους» (ασφάλιση πριν το 1993), οι οποίοι συμπλήρωσαν τις ηλικίες των 55 (αφορά τις γυναίκες μόνο), 56, 58 και 60 ετών έως 31/12/2022 με 25ετία (είτε με πραγματική ασφάλιση, είτε με πλασματικά έτη) στα έτη 2010, 2011 και 2012.Μειωμένη σύνταξη στα 56 και 58 από το Δημόσιο μπορούν να αποχωρήσουν οποτεδήποτε άνδρες και γυναίκες με 25ετία το 2011 και ηλικία 56 ετών ως το 2022 και με 25ετία το 2012 και ηλικία 58 ετών ως το 2022.Αν οι ηλικίες των 56 και 58 ετών συμπληρώνονται από 1/1/2023 και μετά, τότε αποχωρούν με μειωμένη υποχρεωτικώς στα 62.

2. Συνταξιοδότηση με Βαρέα - ανθυγιεινά (ΒΑΕ):

Α. Ασφαλισμένοι ΙΚΑ:

Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, άνδρες ή γυναίκες, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με τη διάταξη των βαρέων και ανθυγιεινών που προβλέπει τη συμπλήρωση 10.500 ημερών ασφάλισης, εκ των οποίων 7.500 ημέρες στα βαρέα, και την ηλικία των 62 ετών για πλήρη σύνταξη ή των 60 ετών για μειωμένη. Οι 10.500 ημέρες ασφάλισης μπορούν να συμπληρωθούν με πραγματικό χρόνο εργασίας, αλλά και με πλασματικό χρόνο ασφάλισης. Αντίθετα, οι 7.500 ημέρες στα βαρέα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά με πραγματικό χρόνο ασφάλισης. Η σύνταξη σε αυτή την περίπτωση είναι πλήρης, εάν η αίτηση γίνει στην ηλικία των 62 ετών. Η σύνταξη, στην περίπτωση αίτησης στα 60, είναι μειωμένη (η απώλεια συνολικώς στη σύνταξη στα 60, σε σχέση με το αν αποχωρούσαν με πλήρη σύνταξη στην ίδια ηλικία, είναι μόλις 52,00 Ευρώ!).

Β. Άνδρες με 4.500 ένσημα:

Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ άνδρες μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με τη διάταξη των βαρέων και ανθυγιεινών που προβλέπει τη συμπλήρωση 4.500 ημερών ασφάλισης συνολικά, εκ των οποίων 3.600 ημέρες ασφάλισης στο καθεστώς των βαρέων, και την ηλικία των 62 ετών για πλήρη σύνταξη. Οι 4.500 ημέρες ασφάλισης μπορούν να συμπληρωθούν με πραγματικό χρόνο εργασίας, αλλά και με πλασματικό χρόνο ασφάλισης. Αντίθετα, οι 3.600 ημέρες στα βαρέα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά με πραγματικό χρόνο ασφάλισης.

Γ. Γυναίκες με 4.500 ένσημα:

Οι γυναίκες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με τη διάταξη των βαρέων και ανθυγιεινών που προβλέπει τη συμπλήρωση 4.500 ημερών ασφάλισης συνολικά, εκ των οποίων 3.600 ημέρες ασφάλισης στο καθεστώς των βαρέων. Οι 4.500 ημέρες ασφάλισης μπορούν να συμπληρωθούν με πραγματικό χρόνο εργασίας, αλλά και με πλασματικό χρόνο ασφάλισης. Αντίθετα, οι 3.600 ημέρες στα βαρέα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά με πραγματικό χρόνο ασφάλισης. Για τις γυναίκες ασφαλισμένες, η δυνατότητα συνταξιοδότησης δίνεται με βάση το έτος θεμελίωσης:

- Οι γυναίκες που συμπλήρωσαν 4.500 ημέρες συνολικά και 3.600 ημέρες στα βαρέα το 2010 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τα 55.

- Οι γυναίκες που συμπλήρωσαν 4.500 ημέρες συνολικά και 3.600 ημέρες στα βαρέα το 2011 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τα 56.

- Οι γυναίκες που συμπλήρωσαν 4.500 ημέρες συνολικά και 3.600 ημέρες στα βαρέα το 2012 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τα 57.

- Οι γυναίκες που συμπλήρωσαν 4.500 ημέρες συνολικά και 3.600 ημέρες στα βαρέα από 1/1/2013 και έπειτα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τα 62.

3. Μητέρες με ανήλικα τέκνα στο πρώην ΙΚΑ:

- Γυναίκες που είχαν συμπληρώσει ως το 2010 συνολικά 5500 ημέρες ασφάλισης με ανήλικο τέκνο και έκλεισαν το 55ο έτος της ηλικίας τους έως το 2018. Με αυτές τις προϋποθέσεις, μπορούν να αποχωρήσουν για πλήρη σύνταξη με το νέο όριο ηλικίας των 61 ετών, ακόμη και αν το συμπληρώνουν το 2026 (εάν δεν έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί με μειωμένη)!

- Γυναίκες που είχαν συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης με ανήλικο τέκνο είτε το 2010, είτε το 2011 και συμπλήρωσαν τα 50 ή τα 52 ηλικιακά έτη το 2017 ή το 2018. Με αυτές τις προϋποθέσεις, αποχωρούν με μειωμένη σύνταξη με το όριο ηλικίας των 58,5 ετών ή 60,2 ετών, ακόμη και αν το συμπληρώνουν το 2026!

- Γυναίκες που είχαν στο ΙΚΑ 5.500 ημέρες ασφάλισης με ανήλικο τέκνο το 2012 και συμπλήρωσαν το 55ο έτος της ηλικίας τους έως το 2018. Οι εν λόγω μητέρες συνταξιοδοτούνται για μειωμένη σύνταξη με το νέο όριο ηλικίας που είναι ο 61ο έτος, ακόμη και αν το συμπληρώνουν το 2026. Όσες συμπλήρωσαν τα 55 ηλικιακά έτη από το 2019 και μετά αποχωρούν υποχρεωτικώς στα 62 με μειωμένη σύνταξη.

4. Σύνταξη από ταμεία ΔΕΚΟ - Τραπεζών

Μητέρες που είχαν συμπληρώσει 25ετία το 2010 με ανήλικο τέκνο και έκλεισαν το 50ο έτος της ηλικίας τους έως το 2017 αποχωρούν για πλήρη σύνταξη με όριο ηλικίας ως 58,5 ετών, ακόμη και αν το συμπληρώνουν το 2026! Μετά το 2017 τα όρια ηλικίας για όσες συμπληρώνουν τα 50 ανεβαίνουν στα 60,2, στα 61,3, κ.ο.κ. Τα ίδια όρια ηλικίας ισχύουν και για τις μητέρες που είχαν συμπληρώσει την 25ετία με ανήλικο τέκνο το 2011 και συμπλήρωσαν το 52ο έτος της ηλικίας τους έως το 2018.

Μητέρες που συμπλήρωσαν την 25ετία με ανήλικο τέκνο το 2012 και έκλεισαν το 55ο έτος της ηλικίας τους έως το 2018 αποχωρούν με πλήρη σύνταξη με όριο ηλικίας ως 61 ετών, ακόμη και αν το συμπληρώνουν το 2026.

5. Γονείς με ανήλικο τέκνο στο Δημόσιο:

- Ασφαλισμένοι γονείς με ανήλικο τέκνο το 2011 και 25ετία που συμπλήρωσαν τα 52 ηλικιακά έτη το 2017 μπορούν να αποχωρήσουν από την ηλικία των 58 ετών και 5 μηνών. Αν συμπλήρωσαν τα 52 ηλικιακά έτη το 2018, μπορούν να αποχωρήσουν από την ηλικία των 60 ετών και 2 μηνών, ακόμη και αν το συμπληρώνουν το 2026.

- Ασφαλισμένοι γονείς με ανήλικο τέκνο το 2012 και 25ετία, που συμπλήρωσαν τα 55 ηλικιακά έτη το 2017, μπορούν να αποχωρήσουν από την ηλικία των 59 ετών και 6 μηνών, ακόμη και αν το συμπληρώνουν το 2026! Αν συμπλήρωσαν τα 55 ηλικιακά έτη το 2019, μπορούν να αποχωρήσουν από την ηλικία των 62 ετών και 6 μηνών με πλήρη σύνταξη, ακόμη και αν το συμπληρώνουν το 2026 (όταν άλλοι ασφαλισμένοι του Δημοσίου με τις κοινές διατάξεις αποχωρήσουν στα 62 με μειωμένη σύνταξη).