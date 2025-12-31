Οι συναγερμοί για επικείμενους βομβαρδισμούς στην Ουκρανία ήχησαν το 2025 τουλάχιστον 19.033 φορές.

Ο ρωσικός στρατός εκτόξευσε μόνο το 2025, 60.000 αεροπορικές βόμβες, περίπου 2.400 πυραύλους και περίπου 100.000 drones κατά της Ουκρανίας σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ουκρανικού μέσου United24.

Οι αναλυτές υπολογίζουν πως καθημερινά πάνω από το έδαφος της Ουκρανίας καταγράφονταν χιλιάδες αεροπορικοί στόχοι.

Πιο συχνά ήχησαν στις περιοχές του Χαρκόβου (2.020 φορές) , της Ζαπορίζια (1.807 φορές) , του Σούμι (1.793 φορές), του Ντνιεπροπετρόφσκ (1.658 φορές) , του Ντονέτσκ (1.419 φορές).

«Κάθε μέρα έφερνε νέες καταστροφές και απώλειες μεταξύ των αμάχων. Οι συνεχείς επιθέσεις κατέστρεφαν αστικές και ενεργειακές υποδομές, μετατρέποντας την ζωή των ανθρώπων σε αγώνα για την επιβίωση».

