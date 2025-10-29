Για την προσωπική και επαγγελματική της ζωή μίλησε η Κατερίνα Καραβάτου.

Καλεσμένη στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το πρωινό», βρέθηκε σήμερα, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου η Κατερίνα Καραβάτου, η οποία και παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον παρουσιαστή και δημοσιογράφο, Γιώργο Λιάγκα.

Ειδικότερα, με αφορμή τα νέα της επαγγελματικά βήματα, η παρουσιάστρια, αναφέρθηκε φειδωλά και απάντησε σε ορισμένες ερωτήσεις του Γιώργου Λιάγκα, αναφορικά με τον τρόπου που επρόκειτο να επιστρέψει στην τηλεόραση. Η ίδια μάλιστα, δεν δίστασε να αναφερθεί και στην προσωπική της ζωή, μιλώντας για τα όσα βιώνει ύστερα από το διαζύγιό της με τον Κρατερό Κατσούλη.

Όσα αποκάλυψε η Κατερίνα Καραβάτου για την προσωπική και επαγγελματική της ζωή

«Δεν μπορώ να αποκαλύψω… Δεν θέλω να πω τι ακριβώς έχει συμβεί. Ξέρω τι υπέγραψα, αλλά δεν μπορώ να πω για πόσο έχω υπογράψει με τον ΑΝΤ1. Θα πω όμως ότι όταν έγινε η πρόταση του καλοκαιριού έγινε με τις καλύτερες προθέσεις και ο τρόπος που μου έχουν φερθεί τα στελέχη είναι πολύ καλός. Έχουμε πολύ καλή επικοινωνία και αυτή η πολύ καλή συνεργασία που έχουμε συνεχίζεται», σημείωσε αρχικά απαντώντας στα ερωτήματα του Γιώργου Λιάγκα, αναφορικά με τη συνεργασία τη με τον ΑΝΤ1.

Μεταξύ άλλων λοιπόν, η συζήτηση στράφηκε προς τους συνεργάτες της, τόσο από την φετινή της παρουσία στην τηλεόραση το καλοκαίρι, όσο και για τον τρόπο με το οποίον μιλούν για εκείνη: «Είναι το μεγαλύτερο παράσημο σε όλα τα χρόνια που είμαι στην τηλεόραση. Είναι ιδιαίτερη δουλειά και δεν μπορούν να καταλάβουν όλοι ότι είναι σε φάσεις σκληρή δουλειά και πόσο ευαίσθητη είναι η ψυχολογία των ανθρώπων. Δεν θέλω να με φοβούνται, θέλω να με σέβονται γιατί το αξίζω και αυτό είναι κορυφαίο παράσημο. Και αυτό που έγινε είναι μία ανταμοιβή που δεν πληρώνεται με τίποτα».

Όσα αποκάλυψε για την προσωπική της ζωή

Σε δεύτερο χρόνο, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η προσωπική της ζωή και η οικογένειά της, ενώ η ίδια δεν δίστασε να αποκαλύψει πως θα ήθελε έναν σύντροφο στη ζωή της, να της προσθέσει χαρά.

«Η Αέλια έγινε 14, είναι στην πρώτη γυμνασίου και ο Αρίωνας έγινε 10. Είναι δύσκολη πίστα. Σε στιγμές δύσκολη και πολύ απολαυστική. Η Αέλια είναι στην εφηβεία και την περνάει κανονικά. Δεν ήξερα πως είναι αυτό το πράγμα, εγώ δεν έχω περάσει εφηβεία, είχα μεγαλώσει με «πρέπει». Δεν χρειάστηκε καν να βάλουν όρια και κανόνες οι γονείς μου, που ήταν δάσκαλοι. Οι γονείς μου τίμησαν το επάγγελμα αυτό και ενστικτωδώς ήξερα ότι έπρεπε να ακολουθήσω αυτό τον δρόμο. Δεν έκανα επανάσταση», σημείωσε αρχικά μιλώντας για τα παιδιά της.

«Είμαι πιο χαλαρή και ο Κρατερός είναι ακόμα πιο χαλαρός από εμένα με τα παιδιά, δεν είχε αυτό το «πρέπει» μέσα του από τους γονείς του. Πολλά από αυτά που έπρεπε να κάνω με έχουν καταπιέσει και να ζοριστώ, και δεν ήθελα να το κάνω αυτό στα παιδιά. Βλέπω όμως προς μεγάλη μου απογοήτευση ότι πρέπει να είσαι αυστηρός και σε στιγμές. Δεν κάνει καλό η χαλαρότητα συνέχεια», αποκάλυψε μεταξύ άλλων.

Όσον αφορά την προσωπική της ζωή και το διαζύγιο με τον Κρατερό Κατσούλη, είπε: «Πέρα από την αγάπη που του είχα και του έχω, τον σέβομαι πολύ, εκτιμώ πολλά σε εκείνον. Το ότι δεν καταφέραμε να το κάνουμε να δουλέψει αυτό που είχαμε, ήταν πολύ δύσκολο. Δεν παντρεύτηκα για να χωρίσω. Υπάρχουν στιγμές που ζω και είναι πολύ σκληρές. Η μοναξιά που βιώνω δεν είναι εύκολη».

«Όταν μοιράζεσαι τα πράγματα είναι διαφορετικά, πόσο μάλλον με τον άνθρωπο που έχεις κάνει παιδιά. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να συμβεί μετά, αλλά πολλές φορές έχω δυσκολευτεί και λέω θα τα καταφέρω μόνη μου; Τα καταφέρνω αλλά θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια μέσα μου».

«Δεν θα ήθελα κάποιον να μου βγάλει το βάρος, όχι, να μου προσθέσει χαρά θα ήθελα. Είμαι κανονικός άνθρωπος. Δεν έχω παράπονο στο φλερτ, κανένα. Είμαι υποχρεωτικά αυστηρή στις επιλογές μου και για την δική μου ψυχική ηρεμία αλλά και μετέπειτα και για την ψυχική υγεία των παιδιών μου, αν υπάρχει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα», κατέληξε η γνωστή παρουσιάστρια.

