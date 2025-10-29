Όσα αποκάλυψε ο Τάσος Ξιαρχό για τα επαγγελματικά του και τα καρφιά για την Μαρίνα Σάττι.

Μία σύντομη αλλά αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε ο Τάσος Ξιαρχό στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», όπου και μίλησε για τη συνεργασία του με τη Ζόζεφιν, τα νέα του επαγγελματικά σχέδια και τη Eurovision.

Παρ’ όλα αυτά, από την τοποθέτησή του, δεν έλειπαν και οι σπόντες προς το πρόσωπο της Μαρίνα Σάττι, καθώς σύμφωνα με τα όσα έχει αναφέρει ο ίδιος στο πρόσφατο παρελθόν, έχει δημιουργηθεί ένα χάσμα μεταξύ τους.

Όσα ανέφερε ο Τάσος Ξιαρχό

Να σημειωθεί, πως στο πρόσφατο παρελθόν, ο χορογράφος, είχε αντιδράσει όταν ρωτήθηκε για τη Μαρίνα Σάττι, λέγοντα πως δεν μιλάει πλέον για εκείνη. Σε δεύτερο χρόνο, λίγο μετά από την προβολή της εν λόγω συνέντευξης, είχε δημιουργήσει ένα σχετικό βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνική δικτύωσης, εξηγώντας πως η ερμηνεύτρια τον είχε αφήσει απλήρωτο μετά από τη δημιουργία και παραγωγή της χορογραφίας για το κομμάτι «Μάντισσα».

Σήμερα ωστόσο, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, μιλώντας στην κάμερα δήλωσε αρχικά: ««Ετοιμάζω μια σχολή χορού, οπότε απέχω από τη νύχτα, δεν ασχολούμαι με τα πολύ κοσμικά».

Αναφορικά με τη λήξη της συνεργασίας του με τη Ζόζεφιν, δήλωσε: «Η Ζόζεφιν άλλαξε την ομάδα της και γι’ αυτό δεν είμαστε πλέον μαζί. Είναι ξεκάθαρα επαγγελματικό. Φυσικά και θα ξαναδούλευα μαζί της, τουλάχιστον αυτή πληρώνει», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων, αφήνοντας υπονοούμενο για τη συνεργασία του με τη Μαρίνα Σάττι.

Σε δεύτερο χρόνο, ο χορογράφος, εξήγησε πως δεν έχει δηλώσει συμμετοχή στη φετινή Eurovision, ωστόσο βρίσκεται στη δημιουργία ενός νέου κομματιού: «Δεν έχω δηλώσει συμμετοχή φέτος για τη Eurovision, ίσως το κάνω του χρόνου. Το νέο μου τραγούδι λέγεται «Delete» και απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Όλα «Σάττι» ρόδα γυρίζουν!».

Κλείνοντας ωστόσο αναφέρθηκε στο σχετικό βίντεο λέγοντας: «Δεν θα το έκανα αυτό το βίντεο. Στο βίντεο που έγινε από το κανάλι με τη συνέντευξη έγραφαν από κάτω «γι’ αυτό μιλάει έτσι για τη Σάττι, επειδή τη ζηλέυει» και έτσι βρήκα τη δύναμη και την πυγμή και εξήγησα για ποιο λόγο «μισώ» αυτό που έχει δημιουργηθεί μεταξύ μας. Εδώ με έπαιρνε και μου το έπαιζε μάνατζερ – δεν αλλάζουν οι άνθρωποι…», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Τάσος Ξιαρχό.

