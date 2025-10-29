Ο Νίκος Τριανταφύλλου αποχώρησε από το πλατό του GNTM 2025.

Το βράδυ της Παρασκευής 24 Οκτωβρίου, το πλατό του GNTM γέμισε νερά, σε μία ιδιαίτερη, απαιτητική αλλά και εντυπωσιακή δοκιμασία αποχώρησης.

Τα μοντέλα, κλίθηκαν να χορέψουν και να ποζάρουν κάτω από τη βροχή, ενώ δεν έλειπαν και τα αναπάντεχα. Η Ειρήνη, εντυπωσίασε με τις πόζες και το πάθος της, ωστόσο κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης γλίστρησε από το σκαμπό και έπεσε. Στην πρωτιά την ακολούθησε και η Ραφαηλία, ωστόσο ο δεύτερος που αποχώρησε από το πλατό, ήταν ο Νίκος Τριανταφύλλου, ο οποίος δεν έκρυψε την συγκίνησή του.

Όσα ανέφερε ο Νίκος για το GNTM

Ο Νίκος λοιπόν, αν και φάνηκε να περνάει καλά κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας, η απόδοσή του, δεν ικανοποίησε τους κριτές, με αποτέλεσμα να κλείσει πίσω του την πόρτα του φετινού GNTM.

Σήμερα, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, ο ίδιος, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Breakfast», όπου και εξέφρασε τα συναισθήματά του, την απογοήτευσή του αλλά και το αίσθημα αδικίας που αισθάνθηκε με την απόφαση της κριτικής επιτροπής.

«Η αλήθεια είναι βρίσκομαι ακόμα σε σοκ. Δεν το έχω πιστέψει, δεν το έχω χωνέψει, ακόμη. Δεν το περίμενα…», ανέφερε αρχικά ο Νίκος σχετικά με την αποχώρησή του.

Απαντώντας στην ερώτηση σχετικά με το αν κατάλαβε μετ’ έπειτα πως δεν τα πήγε τόσο καλά στη δοκιμασία, το μοντέλο, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Τα είχα δώσει όλα στο σετ. Χόρευα, είχα μπει στο κόνσεπτ, ένιωθα ότι τα είχα πάει καλά και άκουγα και θετικά σχόλια από όλους και λίγο παραξενεύτηκα που είδα αυτό το κλικ».

«Θεωρώ πως ναι. Νομίζω αδικήθηκα. Αυτό μου λένε και όλοι τώρα που βγήκα. Ναι θα μπορούσα να κάνω πιο ήρεμες κινήσεις – δεν έχω και πολλή εμπειρία. Εγώ στο σετ, άκουγα καλά λόγια, οπότε δεν καταλάβαινα πως κάνω κάτι λάθος. Πίστευα ότι το ‘χουμε, πάμε».

Σε δεύτερο χρόνο η συζήτηση, στράφηκε προς τα υπόλοιπα μοντέλα - αναφορικά με το ποιος είναι εκείνος που έχει διαφορετικό χαρακτήρα μπροστά και πίσω από τις κάμερες του διαγωνισμού. Σε αυτό το σημείο ο Νίκος γελώντας, απάντησε:

«Δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο. Έτσι είναι ο χώρος και γενικά, έτσι είναι όλα τα άτομα. Τα «πηγαδάκια» νομίζω φάνηκα, η μία παρέα είναι τα «τέρατα» και υπάρχει μια κόντρα. Εμένα προσπάθησαν να με ρίξουν ψυχολογικά. Δεν είχα από κάποιον την κατάλληλη υποστήριξη. Είμαι σε διαγωνισμό, αλλά θα έπρεπε να βοηθάμε τον άλλον πάνω από όλα. Ακόμα δεν είναι τόσο ανταγωνιστικό το παιχνίδι, δεν είμαστε στη δεκάδα. Περίμενα να έχω και εγώ ένα boost».

«Γενικά, δεν πρόλαβα να έρθω πολύ κοντά με κάποιον, αλλά όλοι γνωρίζοντας πάνω κάτω. Και από πρακτορεία. Εγώ δεν ήξερα κανέναν», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος.

Μιλώντας για την ανακοίνωση που τον έθεσε εκτός διαγωνισμού ο Νίκος, υπογράμμισε: «Η αλήθεια είναι ότι όταν έφτασα στη δυάδα με την Άννα, ήξερα ότι θα αποχωρούσα. Περίμενα ότι άλλοι θα έφευγαν πριν, όπως και εκείνοι το πίστευαν. Περίμενα ότι θα φύγει η Αγγέλικα ή ο Σάββας γιατί δεν είχα καιν και το κλικ στο σετ. Ενώ εγώ είχα ένα καλό σετ και μία κακή λήψη… εγώ κρίθηκα από το κακό κλικ».

«Για μένα, είναι η Γιασμίν, είναι πολύ ήρεμη, το εκτιμώ πολύ σε αυτή. Είναι λιγότερο ανταγωνιστική και η Ραφαηλία, που ήταν πολύ καλή και με είχε στηρίξει. Πιστεύω και θέλω να φτάσει στο τέλος, η Ραφαηλία, έχει όλο το πακέτο… Αλλά θεωρώ ότι θα φτάσει ο Ανέστης», ανέφερε σχετικά με το ποιος θεωρεί πως θα κερδίσει τον τίτλο στον φετινό διαγωνισμό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dduow9tzka7t?integrationId=40599y14juihe6ly}