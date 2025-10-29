«Το Σόι Σου» έρχεται την Παρασκευή στις 20:00 με νέο διπλό επεισόδιο.

Έξι χρόνια μετά η αγαπημένη σειρά του Alpha - «Το Σόι Σου», επιστρέφει με νέα επεισόδια.

Λίγο πριν τη μεγάλη επιστροφή, η Βάσια Γκολφινοπούλου και η Ηλιάνα Γαλάνη, η Σάντρα και η Χαρά, οι αγαπημένες κόρες του Σάββα και της Λυδίας, μάς συστήνονται.

«Το Σόι Σου» - Η Σάντρα και η Χαρά μιλούν για την επιστροφή της σειράς

Πώς νιώθουν για το νέο ξεκίνημα της σειράς;

«Για μένα είναι ένα μεγάλο deja vu, έχουν περάσει έξι χρόνια αλλά είναι και σαν να μην πέρασε μια μέρα», λέει η Βάσια.

«Εκτός από deja vu, νιώθω και λίγο περίεργα που πέρασαν έξι χρόνια και είμαι πάλι εδώ, βλέπω τα στούντιο που είναι σχεδόν ολόιδια και λέω «πού είμαι τώρα». ». συμπληρώνει η Ηλιάνα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Επειδή ακουγόταν κάθε χρόνο η φήμη ότι μπορεί να ξαναξεκινήσει ποτέ δεν το πίστεψα 100% και μόλις ενημερώθηκα επίσημα ότι θα ξεκινήσει, έμεινα», λέει η Ηλιάνα.

«Όταν έμαθα ότι θα ξεκινήσει ήμουν στο εξωτερικό και σηκώνω το τηλέφωνο και με ρωτάνε από την παραγωγή αν θέλω να συμμετέχω, δεν το περίμενα καθόλου αλλά είμαστε πολύ χαρούμενες που είμαστε πάλι εδώ» λέει η Βάσια.

Η Βάσια σπουδάζει στο 4ο έτος της Νομικής και η Ηλιάνα ασχολείται με τα social media και θέλει να σπουδάσει marketing. Όσο για την υποκριτική, τη Βάσια ίσως μελλοντικά να την ενδιέφερε να ασχοληθεί με αυτό το χώρο, ενώ η Ηλιάνα μετά τη σειρά ήθελε να αποστασιοποιηθεί καθώς ξεκινούσε το Λύκειο, «σκέφτηκα ότι αφού έχουμε κάποιες βάσεις μπορούμε να τις εκμεταλλευτούμε κι αργότερα».

Τώρα που ξαναβρεθήκανε έχουν γίνει δυο καλές φίλες, «είμαστε ανεξάρτητες, μπορούμε να κανονίσουμε να βγούμε όποτε θέλουμε, δε θα ‘χουμε τη μαμά και το μπαμπά… ακριβώς όπως και στη σειρά. Είναι η φίλη μου, θα την δω στα γυρίσματα, θα της πω τα προβλήματά μου και είμαι πάρα πολύ τυχερή που την έχω για αδελφή μου στη σειρά» θα πει η Βάσια.

Όσο για το αν έχει αλλάξει το «Σόι» που θα δούμε ξανά στις οθόνες μας, «δεν είναι πολύ διαφορετικό από το «Σόι» που ξέρουμε. Είναι η μετεξέλιξη μιας οικογένειας με ίδιους ρόλους και λίγες μικροαλλαγές, όπως εμείς που μεγαλώσαμε και δεν πηγαίνουμε πια σχολείο, για μένα δεν έχει καμία διαφορά», επισημαίνει η Βάσια.

{https://www.youtube.com/watch?v=cO81geP3qKI}

«Το σόι σου», επιστρέφει την Παρασκευή στις 20:00, νέο διπλό επεισόδιο.