Καταιγιστικές εξελίξεις έρχονται απόψε στις 22:30 στο νέο επεισόδιο της αισθηματικής σειράς του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι». Η Μελισσάνθη αντιμετωπίζει το προξενιό του Άγγελου, η Ιουλία προσπαθεί να βοηθήσει τον Φωκά, η Ασπασία σταματάει το τραγούδι, η Πολυξένη προετοιμάζεται για τις εξετάσεις στο Εθνικό Θέατρο και η Μαγδαληνή έρχεται αντιμέτωπη με τη βίαιη πλευρά του Οδυσσέα.

Τι θα δούμε απόψε στις 22:30 - 11ο Επεισόδιο

Ο Απόστολος προξενεύει τη νεαρή Νταίζη, στον Άγγελο, ενώ η Χλόη καταλήγει στο νοσοκομείο. Ο Κίμωνας διακόπτει τη συνεργασία του με το γραφείο του Φωκά, πράγμα που κάνει την Ιουλία, να πάρει την κατάσταση στα χέρια της.

Η παραίτηση της Ασπασίας, όσο και αν χαροποιεί τον Σταύρο, καταθλίβει την ίδια και το βράδυ το σκάει στα κρυφά από το σπίτι. Επιστρέφοντας στο μπουλούκι, η Πολυξένη αποφασίζει, να ακούσει τη συμβουλή της Μάρθας και να δώσει εξετάσεις για το Εθνικό, για να έχει εφόδια για την ανέλιξή της.

Ένα τυχαίο περιστατικό αποκαλύπτει στη Μαγδαληνή τη βίαιη πλευρά του Οδυσσέα.

